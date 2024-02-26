'Будуть більші паузи між атаками': у ЗСУ описали наслідки для РФ втрати ще одного А-50

Російські окупанти зараз невпевнені у своїх діях. Літак А-50 був їхніми "очима", а тепер росіянам замість нього довелося активізувати більше БПЛА для розвідки.

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У ЗСУ описали наслідки для РФ втрати ще одного А-50/ коллаж: Главред, фото: скрін, міноборони РФ

Країні-агресорці Росії стало важче добувати розвідувальну інформацію після знищення Україною російського літака А-50. Тепер загарбникам доводиться активніше використовувати у розвідувальних цілях тактичну авіацію та безпілотники.

Для окупантів втрата такого літака є дуже болючою, адже він був "очима росіян". Тому таке ураження не пройде для них безслідно. Проте те, які є наслідки для окупантів від збиття Україною російського літака А-50, розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк 24 каналу.

"У них залишилися літаки цього класу. Питання лише в особовому складі та в укомплектованості цих літаків для того, щоб знову підняти їх на відповідний рівень повітряного розвідувального пункту. Зараз ми спостерігаємо надзвичайну активізацію ворожих БпЛА як елемент компенсації відсутності потужного збору інформації, який забезпечував А-50", – зазначила Гуменюк. відео дня

Вона також нагадала, що в останні тижні від влучної роботи ППО потерпала також ворожа тактична авіація. Зараз російські окупанти перепрофілювали ці літаки, тому вони переважно збирають інформацію, але при цьому не наближаються на загрозливу для себе відстань.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Гуменюк зазначила, що росіяни зараз знову почали застосовувати тактичну авіацію в акваторії Чорного моря – за допомогою цих повітряних суден вони намагаються розвідати інформацію про майбутні цілі для ураження. У той же час речниця каже, що тепер затягнеться пауза між масованими ракетними атаками.

"Вже немає тієї координації, яка була налагоджена, її порушило втручання Сил оборони України. Тому зараз бачимо невпевненість у ворога в його майбутніх діях. Але це тимчасове явище, зараз вони переорієнтуються і знову почнуть підтягувати ресурс", – підсумувала Гуменюк.

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Знищення російського літака-розвідника А-50У

Нагадаємо, українські сили знищили російський літак А-50 ввечері у п’ятницю, 23 лютого. Знищення А-50 офіційно підтвердив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.

Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли у Головному управлінні розвідки.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Літак А-50 вартістю 330 мільйоні доларів вдалось збити за допомогою партизанів в Маріуполі. Вони відслідковували місцезнаходження російських бортів.

У Defense Express розкрили, чим насправді збили А-50. Зазначається, що російський літак А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Значна віддаленість від фронту унеможливлює застосування ЗРК Patriot.

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