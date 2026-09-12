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У Луцьку прогриміли вибухи: РФ вдарила по залізниці, перші подробиці

Анна Косик
12 вересня 2026, 15:59
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У напрямку області летить багато ворожих цілей.
У Луцьку прогриміли вибухи: РФ вдарила по залізниці, перші подробиці
Атака на Волинську область триває / Колаж: Главред, фото (ілюстративні): скріншот з відео, УНІАН

Головне:

  • РФ запустила дрони в напрямку Волині
  • У Луцьку внаслідок атаки є задимлення

Країна-агресор Росія вдень 12 вересня запустила ударні безпілотники по Волинській області. Жителі міста Луцьк повідомили про звуки вибухів.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк у Telegram підтвердив ворожу атаку.

відео дня

"Триває масована атака безпілотниками. У напрямку області летить багато ворожих цілей", - написав він.

В "Укрзалізниці" повідомили, що ворог влучив по залізниці в Луцьку. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів - жодного постраждалого.

"Атака продовжується, в небі - зграї Шахедів. Працюємо із максимальною увагою та обачністю. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного", - йдеться у повідомленні.

Навіщо РФ б'є по вокзалах і залізниці

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко пояснив, що удари росіян по вокзалах - показовий терор цивільних українців. Таким чином Росія намагається перекрити ті проблеми, які Україна створила на території РФ ударами по ВПК та економіці.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

"Вони працюють на розголос, щоб плебс на Росії бачив і не дуже на кухнях матом крив Путіна та російську армію за власні незручності", - додав він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 вересня Росія впродовж ночі та ранку завдає безперервних ударів по містах і громадах України. Унаслідок атак є загиблі та десятки постраждалих, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше стало відомо, що у ніч на 12 вересня російські війська атакували Україну ракетами та 129 ударними безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 110 ворожих цілей.

Напередодні стало відомо, що у столиці вже другий день поспіль фіксують цілеспрямовані удари ворожих БПЛА по об'єктах цивільної паливної інфраструктури.

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Про персону: Роман Романюк

Роман Романюк - т.в.о. голови Волинської обласної державної адміністрації, т.в.о. начальника Волинської обласної військової адміністрації.

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