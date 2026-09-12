У Луцьку прогриміли вибухи: РФ вдарила по залізниці, перші подробиці

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- У Луцьку внаслідок атаки є задимлення
Країна-агресор Росія вдень 12 вересня запустила ударні безпілотники по Волинській області. Жителі міста Луцьк повідомили про звуки вибухів.
Тимчасово виконуючий обов'язки голови Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк у Telegram підтвердив ворожу атаку.
"Триває масована атака безпілотниками. У напрямку області летить багато ворожих цілей", - написав він.
В "Укрзалізниці" повідомили, що ворог влучив по залізниці в Луцьку. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів - жодного постраждалого.
"Атака продовжується, в небі - зграї Шахедів. Працюємо із максимальною увагою та обачністю. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного", - йдеться у повідомленні.
Навіщо РФ б'є по вокзалах і залізниці
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко пояснив, що удари росіян по вокзалах - показовий терор цивільних українців. Таким чином Росія намагається перекрити ті проблеми, які Україна створила на території РФ ударами по ВПК та економіці.
"Вони працюють на розголос, щоб плебс на Росії бачив і не дуже на кухнях матом крив Путіна та російську армію за власні незручності", - додав він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 12 вересня Росія впродовж ночі та ранку завдає безперервних ударів по містах і громадах України. Унаслідок атак є загиблі та десятки постраждалих, тривають пошуково-рятувальні роботи.
Раніше стало відомо, що у ніч на 12 вересня російські війська атакували Україну ракетами та 129 ударними безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 110 ворожих цілей.
Напередодні стало відомо, що у столиці вже другий день поспіль фіксують цілеспрямовані удари ворожих БПЛА по об'єктах цивільної паливної інфраструктури.
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Про персону: Роман Романюк
Роман Романюк - т.в.о. голови Волинської обласної державної адміністрації, т.в.о. начальника Волинської обласної військової адміністрації.
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