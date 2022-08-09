Олег Жданов розповів, чи мститиме Росія за "прильоти" по авіабазі в Криму

Росія продовжить лякати Україну ядерною зброєю-Жданов / sprotyv.info, Главред

Після сьогоднішніх "прильотів" по авіабазі в окупованому Криму, від Росії можна очікувати істерик та чергових погроз, а також нових ракетних ударів по Україні, повідомив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю для Главреду.

"Заяв, я думаю, буде купа, причому навіть на рівні істерики. Будуть крики, будуть погрози... Так, Я не виключаю, що можуть бути прильоти, тобто ракетні удари по нашій території. До речі, це єдине, що залишилося у Російської Федерації проти України, коли їй треба діяти або помститися за якийсь наш крок. Тому не можна виключити, що найближчим часом будуть нанесені ракетні удари по території України", - зазначив експерт.

У той же час, росіянам зараз нічого пред'явити, вважає Олег Жданов, адже весь світ знає, що Крим - це не Росія, а Україна.

"А в іншому росіянам зараз навіть нічого пред'явити. Що вони зараз будуть робити? Почнуть пояснювати всім, що Крим - це територія Росії? У всьому світі у відповідь на це їм скажуть: "Вибачте, це – територія України. Ви її анексували". Так скажуть всі, окрім тих країн, які підтримали Російську Федерацію, але вони – не авторитет у світі. Для кримчан це означатиме, що Крим - це Україна, і ми збираємося його захищати. Припускаю, що буде серйозна хвиля охочих виїхати з Криму, особливо тих, хто туди переїхав", - повідомив полковник запасу.

Також Олег Жданов допустив продовження ядерного шантажу з боку країни агресора, який зараз і так вже "досяг свого піку".

"Ну, і може бути ядерний шантаж з боку Росії. Хоча він, по-моєму, вже досяг свого піку. І далі накручувати цей шантаж просто нікуди, залишилося лише підривати станцію (Запорізьку АЕС, яку зараз контролюють російські окупанти, – ред.), якщо вони не блефують. А, судячи з усього, вони блефують", - підсумував військовий експерт.

Потужні вибухи в Криму

Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

У Міноборони України з гумором відреагували на сьогоднішні потужні вибухи в Криму. В заяві заступниці міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

Читайте також: