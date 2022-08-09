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"Тепер ми диктуємо умови": Путіну могли доповісти про удар по Криму на етапі планування - Жданов

9 серпня 2022, 22:55

Про підготовку удару по військовій базі знала російська розвідка.

Олег Жданов, Крим
Російська розвідка могла знати про підготовку удару по Криму / колаж фото Главред, УНІАН

Російська розвідка і генштаб знали про те, що в України є далекобійні ракети і ЗСУ збираються потужно вдарити по Криму. Про це навіть могли попереджати російського диктатора Володимира Путіна. Про це бліц-інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Олег Жданов.

Експерт вважає, що російська сторона не знала, коли цей момент може настати.

"Я думаю, що російська розвідка знала. Цілком можливо, що знав Генеральний штаб, і, можливо, навіть доповідали Путіну. Просто вони не знають, що під це підкласти. Потрібен якийсь привід, щоб піднімати хвилю в світі. Там же не всі фанати і не всі дурні люди. Вони прекрасно розуміють, що весь світ проти них, а вони залишилися в гордій самоті. Так, Лавров і Пєсков пижаться перед камерами, розповідаючи, як вони завоюють Україну і на цьому не зупиняться. Але той же Лавров – не дурна людина і розуміє, куди вони влізли, просто він залежний і не може по-іншому", - сказав Олег Жданов.

Він додав, що зараз настав момент, коли свої умови почала диктувати Україна.

"Цей день чітко продемонстрував цілі і наміри України. Те, про що говорив Зеленський – вихід на кордони 1991 року є умовою для початку переговорного процесу з Російською Федерацією", - додав Жданов.

Потужний удар по Криму

Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада вигадує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при навантаженні палива.

Слід зазначити, що до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. звідси російська армія здійснює авіанальоти і бомбардування українських міст.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення деокупація Криму
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