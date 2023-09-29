Буде "жест доброї волі": експерт назвав сценарій звільнення Криму

Москва не буде впиратися в Криму - російські війська будуть бігти звідти, як чорт від ладану, вважає Володимир Заблоцький.

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Володимир Заблоцький назвав сценарій звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Анексований РФ Крим, найімовірніше, буде звільнений шляхом перерізання "сухопутного коридору" і знищення Кримського моста, а далі піде "жест доброї волі". Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-морський експерт, оглядач Defence Express, капітан 1-го рангу у відставці Володимир Заблоцький.

"Якщо буде блокада Криму, росіянам доведеться шукати шляхи, щоб забезпечити свої війська та населення. Не буде запасів зброї, пального, продовольства і навіть води. Блокований острів перетвориться в заповідну зону, де будуть бігати без зброї злі та голодні зелені чоловічки. І буде "жест доброї волі", як вже було в Херсоні та інших місцях", - сказав Заблоцький.

Він додав, що війна – це порушення логістики. Ми намагаємося зруйнувати постачання російських військових, а вони - наше.

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"Наші зусилля успішні. Обидві сторони зазнають втрат, і у росіян їх набагато більше. Хоча взагалі б не хотілося, щоб у нас були втрати. Ми бачимо, як розвивається ситуація щодо України. США готуються ухвалити закон про безпеку в Чорному морі (закон може забезпечити присутність НАТО в Чорному морі, - ред.), розробляють рішення щодо відновлення країни після війни, готуються гостріше взятися за боротьбу з корупцією. І Москва вже не буде впиратися в Криму – російські війська будуть бігти звідти, як чорт від ладану. На даному етапі війна йде за збереження життя Путіна. Поки що у нього є гаманець, в якому гроші від продажу нафти, але це тимчасово", - пояснив Заболоцький.

Хто такий Володимир Заблоцький Володимир Заблоцький - український військово-морський експерт, кореспондент-оглядач інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Інженер-кораблебудівник. Автор досліджень, статей і монографій з історичної, військової та військово-морської тематики. Публікації Заблоцького можна знайти в таких виданнях, як Defense Express "Експорт зброї та оборонний комплекс України", Ukrainian Defense Review, "Військо України", "Камуфляж", "Судноплавство", NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety та ін.

Звільнення Криму

Для перемоги у війні над агресором Росією армії України потрібно ізолювати Крим, щоб зробити півострів недоступним для окупаційних військ. Коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

Українські військові все частіше атакують російських окупантів у Криму та знищують їхні військові об'єкти разом із живою силою та технікою. Такі атаки допомагають взяти півострів під вогневий контроль. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Також він вважає, що панічні настрої в Криму наростатимуть.

Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють, вважає військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Він переконаний, що українським військовим в першу чергу необхідно зупинити логістику росіян по сухопутному коридору. Тоді російські окупанти опиняться в умовному оточенні.

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