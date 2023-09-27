ГУР - про удари по Криму: військам РФ треба забиратися додому, ситуація тривожна

Удари по Чорноморському флоту агресора Росії в Севастополі показали, що ситуація для російських військ в окупованому Криму тривожна. Українська розвідка фіксує всі пересування ворога, а ЗСУ роблять свою роботу. Єдиний варіант для окупантів - забратися разом зі своїм флотом з Кримського півострова. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.
Як повідомляє пресслужба ГУР, він розповів про те, що операція "Крабова пастка", в рамках якої ЗСУ завдали ударів по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, стала результативною. Ситуація для російських військ тривожна, їм слід забрати свій флот і залишити Крим.
Окупантам Росії краще добровільно залишити Крим
За його словами, військова розвідка України фіксує переміщення російських окупантів по Криму, а ЗСУ використовують потрібні дані.
"Крабова пастка" забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб Чорноморського флоту РФ дуже активно рухалися автомобілі швидкої, пожежники і катафалки. Тому ситуація для окупантів тривожна, і вона такою буде залишатися для росіян всюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів або будь-яких інших об'єктів окупаційної присутності", - сказав Черняк.
Вперше за 10 років у Криму з'явився прапор України
Спікер ГУР МО також нагадав про висадку десанту розвідників на мисі Тарханкут, де була проведена успішна військова операція. Вперше за 10 років у Криму з'явився український прапор.
"Спецоперація ГУР МО України на території Криму 24 серпня цього року отримала назву "Пробудження сили". Вперше за 10 років російського поневолення Криму розвідники-спецназівці встановили прапор України, нагадавши всім нашим громадянам в окупації, що свобода і світло мечів українських джедаїв близько, тому настав час активізації руху опору на території півострова, час пробудження сили", - сказав Черняк.
Удари по території Росії
Також представник розвідки нагадав, що Україна визначила для себе пріоритетні цілі на території Росії.
"Пункт за пунктом у цьому списку з'являються позначки, які свідчать про ефективне ураження або необхідність нанесення повторних, більш бадьорих ударів", - підкреслив Андрій Черняк.
Україна вдарила по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі
Армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у захопленому Севастополі 22 вересня. Міністерство оборони російських окупантів визнало ураження свого стратегічного об'єкта. Будівля фактично зруйнована.
Пізніше з'явилося відео удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Помітно, що було як мінімум два ракетних попадання по будівлі. Російське ППО, ймовірно, не спрацювало.
У Силах спеціальних операцій розповіли про точний удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ. Військові відзначили, що операція називалася "Крабова пастка". Удар було завдано під час наради, ліквідовано, в тому числі, і вищий командний склад.
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