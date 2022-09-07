Буде вкрай спекотно: Міноборони тролить росіян та радить готуватися до "запливу в Сочі"

Окупантам радять тікати з Криму / Колаж УНІАН, Facebook а. Завітневич

Окупантам в Міноборони України порадили "готуватись до запливу" з території тимчасово окупованого Криму в російські міста Сочі або Єйськ.

"Синоптики кажуть, що в Криму буде вкрай спекотно. Час російським загарбникам готуватися до запливу. Щоб доплисти до Сочі або Єйська, потрібно багато сил. До речі, в Книгу рекордів Гіннеса може бути включений новий рекорд з найдовшого плавання у відкритій воді", - сказано в повідомленні українського відомства у Twitter.

Війна РФ з Україною: що говорять про строки

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не буде тривати роками, але і швидкої перемоги теж не слід чекати.

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Він додав, що Україна має зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати нашу державу знову.

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він підкреслив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

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