Санкції проти російських артистів: Подоляк назвав їх "пропагандистами смерті"

У Зеленського пояснили, чому Україна ввела санкції проти російських артистів.

Подоляк пояснив, чому проти російських артистів ввели санкції / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Україна ввела санкції проти 119 російських артистів. У Зеленського їх назвали "пропагандистами смерті". Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Санкції були введені проти російських артистів за підтримку агресії РФ.

"119 російських "пропагандистів смерті" у великому списку санкцій ... Причина? Прямі або непрямі заклики вбивати, захоплювати, красти в Україні...", - написав Подоляк.

Санкції проти російських артистів

Нагадаємо, раніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

Володимир Зеленський на офіційному рівні підтримав петицію з проханням ввести заборону на роботу російським артистам в Україні.

7 січня стало відомо про нові санкції, під які потрапили: співачка і актриса Ірина Аллегрова, телеведуча Жанна Бадоєва, співак Діма Білан, телеведуча Дана Борисова, співачка Лариса Доліна, співаки Валерій Кипелов, Філіп Кіркоров і Лоліта Мілявська, оперна співачка Анна Нетребко, режисер Микита Михалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П'єха, пропагандистка Маргарита Симоньян, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович і багато інших.

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