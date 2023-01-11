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Новий наступ на Україну: військовий спрогнозував, скільки часу потрібно РФ для підготовки атаки

11 січня 2023, 01:33
Зараз для вторгнення агресора в Україну з півночі не готова ні техніка, ні особовий склад.
Білоруський танк
Армія Білорусі зараз не готова до наступу / Фото t.me/modmilby

Армія Білорусі на даний момент не готова до наступальних дій в найближчі місяці, причому навіть у складі Об'єднаних сил з РФ. Однак багато що залежатиме від мобілізації. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив боєць територіальної оборони, військовий аналітик Андрій Коваленко.

За його словами, нова хвиля мобілізації в РФ, найімовініше, відбудеться, тому що перша хвиля не принесла РФ відчутного результату і потрібно добирати людей.

"Якщо це станеться, то курс молодого бійця триває щонайменше місяць, плюс ще потрібен час на те, щоби нагодувати і одягнути новобранців, а також підготувати для них техніку і логістику", - пояснив Коваленко.

Військовий додав, що зараз для вторгнення з півночі, не тільки з Білорусі, але і з Курської та Брянської областей Росії, не готова ні техніка, ні особовий склад.

"До того ж потрібно розуміти, що українські сили оборони підготовлені до таких дій ворога, а тому йому потрібно більше підготовлених кадрів. Щонайменше 50 тисяч для того, щоб мати хоч якісь перспективи. Крім того, Росії не вистачає авіації. Бо якщо у лютому 2022 року російська авіація могла залітати на українську територію частково без втрат, оскільки тоді не були розгорнуті системи ППО. Однак зараз у нас є зброя, здатна збивати і вертольоти Ка-52, і літаки", - сказав Коваленко.

"Враховуючи це, росіяни і тренують білоруську авіацію, тому що вона їм потрібна для того, щоб у разі наступальної операції росіяни не втратили всю свою", - додав він.

Ризик нового вторгнення в Україну з боку Білорусі

Військовий експерт Олег Катков вважає, що з боку Білорусі спостерігається загроза повторного наступу на Україну. Ця загроза не зникне аж до закінчення війни і перемоги України.

24 грудня в Інституті вивчення війни заявили, що Москва формує умови для нового найбільш небезпечного курсу дій - відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва. Ці дії можуть бути російською інформаційною операцією або відображенням планів диктатора Путіна.

25 грудня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія перекидає до Білорусі мобілізованих та військову техніку. Українська розвідка весь час стежить за ситуацією. РФ хоче, щоб Білорусь відвернула на себе частину сил і засобів України.

Інші новини:

війна в Україні новини України війна Росії та України Андрій Коваленко
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