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Чи буде відставка Залужного: в Офісі президента поставили крапку в цьому питанні

Юрій Берендій
5 грудня 2023, 21:46
В Офісі президента зазначили, що реальних підстав для відставки головкома ЗСУ Валерія Залужного немає, а такі розмови можуть викликати здивування в союзників.
Чи буде відставка Залужного: в Офісі президента поставили крапку в цьому питанні
За словами Подоляка, для відставки Валерія Залужного немає підстав / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Після публікацій західних ЗМІ на тему ймовірного конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що недостатньо підстав для твердження про можливе звільнення Валерія Залужного з посади головкома. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"На мою думку, непорозуміння неможливе. Тому що, пріоритет – війна, і є чітка вертикаль, де президент – це Верховний Головнокомандувач і є Головнокомандувач, який операційний директор, який опікується, вибачте за термінологію, безпосередньо війною", - зазначив Подоляк.

Він також додав, що в повноваження президента України входить багато різних питань. За його словами, Володимир Зеленський опікується питанням забезпечення військових необхідною зброєю та ресурсами.

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"Мені здається, що це нонсенс, якщо буде якийсь конфлікт, тим паче на політичному підґрунті", - резюмував Михайло Подоляк.

Подоляк також відзначив, що партнери можуть реагувати здивуванням на заяви про конфлікт у військовому керівництві.

Чутки про нібито "конфлікт" Зеленського і Залужного

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на думку радника глави ОП Михайла Подоляка, інформація щодо конфлікту між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Валерієм Залужним є дезінформацією, поширеною агресором Росією. Подоляк додав, що Москва періодично висуває одні й ті ж теми, але фактично політичних розбіжностей між Зеленським і Залужним не існує.

Водночас, як повідомило видання "Українська правда", під час останнього візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Києва Валерій Залужний нібито скаржився на втручання в роботу військових з боку Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю таблоїду The Sun прокоментував дії військових і акцентував увагу на важливості розуміння ієрархії в країні, особливо, під час війни.

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Володимир Зеленський Михайло Подоляк Офіс президента Валерій Залужний
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