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"Спростування не працюють": Маляр висловилася щодо "конфлікту" Зеленського з Залужним

Олексій Тесля
24 листопада 2023, 08:54
Будь-які розмови на тему конфлікту у вищому керівництві сіють у частини населення сумніви, підкреслила Ганна Маляр.
Маляр
Анна Маляр розповіла про "конфлікт" Володимира Зеленського з Валерієм Залужним / Колаж: Главред, Фото: Facebook / CinCAFU, ОП, Ліга

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала вкидання РФ про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним.

В інтерв'ю виданню Ліга вона підкреслила, що фіксувалися чотири хвилі вкидань про конфлікт Зеленського з Залужним.

"Хвилю починають росіяни і підхоплює частина нашої опозиції... будь-які розмови на цю тему сіють у частини населення сумніви. Ми інформаційно з цим впоралися свого часу. Але скільки б ми потім це не заперечували, все одно більше прочитають першу інформацію, що конфлікт є. Відповідно, ці спростування зазвичай не працюють", - зазначила колишня представник Міноборони.

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При цьому вона також висловила свою думку з приводу протидії подібним вкиданням.

"Потрібно просто вести серйозну інформаційну політику, яка кожен день демонструвала б, що ці люди разом працюють, приймають рішення", - додала Маляр.

Раніше у Зеленського поставили крапку в гучному скандалі. Глава ОП оцінив чутки про те, що глава держави нібито готує заміну головкому ВСУ.

Нагадаємо, NYT писала про нібито намічений "розкол" між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Журналісти писали, що побачили розбіжності між Зеленським і Залужним після виходу колонки Головнокомандувача в The Economist - в якій Залужний попередив про ризики позиційної війни з Росією і "тупик" на фронті.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, прокоментував вихід публікації в NYT, спростував чутки про нібито напружені стосунки Зеленського і Залужного.

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Володимир Зеленський Валерій Залужний Ганна Маляр
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