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Чи буде кінець війни у 2025 році: у Третій штурмовій зробили прогноз

Андрій Ганчук
24 жовтня 2024, 19:43оновлено 24 жовтня, 20:13
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Путін перевів економіку агресора Росії на військові рейки і має намір продовжувати війну, вважає Олег Романов "Ромаха".
Путін, ЗСУ
Путін навряд чи має намір завершувати війну - боєць 3-ї ОШБр / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 199-й навчальний центр ДШВ ЗСУ

Ключові тези:

  • Війна у 2025 році не закінчиться
  • Путін перевів економіку РФ на військові рейки
  • Путін навряд чи готовий закінчувати війну

Війна Росії проти України навряд чи завершиться в найближчі місяці. Глава Кремля Володимир Путін поставив економіку своєї країни на військові рейки і навряд чи має намір зупинятися. Про це заявив командир протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади Олег Романов "Ромаха".

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що війна навряд чи завершиться найближчими місяцями.

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"Я не вірю, що це станеться тому, що, знову ж таки, Путін поставив свою економіку на військові рейки. Ну, навіщо йому це робити, якщо все йде? Що може зупинити?" - зазначив військовий.

Також він додав, що закінчення війни було більш імовірним у момент, коли Сили оборони зібрали ударний кулак і рухалися в бік півдня.

"Тоді це було можливо. Зараз я, на жаль, цього не бачу. Але мені б дуже хотілося, тому що хлопці дуже всі втомилися", - наголосив Олег Романов.

Коли закінчиться війна - прогнози:

Війна навряд чи завершиться в листопаді 2024 року, вважає командир саперної служби спецпідрозділу ГУР Kraken Євген Шкірков "Вікінг".

Надалі слід очікувати мирних перемовин паралельно з військовими діями.

Війна в Україні може затягнутися на роки, якщо союзники не нададуть Києву додаткової допомоги, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, для закінчення війни потрібні постачання далекобійних озброєнь і дозвіл на удари вглиб РФ.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Війна в певний момент завершиться перемовинами, припустив міністр оборони США Ллойд Остін. Штати продовжать підтримувати Україну, а Київ сам вирішить, коли сідати за стіл перемовин із Москвою.

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