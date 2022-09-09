'Буде боляче': Подоляк прокоментував контрнаступ ЗСУ і порадив окупантам 'забиратися'

Михайло Подоляк прокоментував контрнаступ ЗСУ / ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував контрнаступ Збройних сил України, заявивши, що "російським військам час забиратися".

За його словами, ефективний український контрнаступ говорить світові про три речі.

"1. Україна довела, що здатна деокупувати свої території. Заморожування конфлікту не буде. 2. Україна довела, що може креативно і ефективно використовувати сучасну західну зброю", - написав він у Twitter.

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За словами Подоляка,"російським військам час забиратися".

"Буде боляче", - додав він.

Ситуація в Харківській області

8 вересня Збройні Сили України підняли українські прапори у низці населених пунктів Харківської області, які раніше були окуповані росіянами. Зокрема, ЗСУ підняли прапор України в Балаклії, Волоховому Яру, Іванівці, Борщівці та Шевченківському.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни в Україні повідомили, що Збройні Сили України домоглися значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп'янськ. На думку експертів, ЗСУ можуть звільнити населений пункт упродовж наступних 72 годин.

ЗМІ тим часом пишуть, що в оперативному оточенні можуть опинитися понад 10 тисяч військових Росії, які дислокуються на території від Куп'янська до околиць Слов'янська.

Головне управління розвідки Міноборони України вже опублікувало перехоплення розмови двох окупантів, з якого випливає, що ЗСУ взяли в кільце військових російської армії, які знаходяться в Харківській області, і що допомоги, найімовірніше, не буде.

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