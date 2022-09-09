І піхота, і спецназ тікають з позицій: окупанти на Харківщині скаржаться, що ЗСУ взяли їх у кільце

​ Військові РФ на Харківщині скаржаться, що їх взяли в кільце / Фото informnapalm.org, УНІАН

Військові російської окупаційної армії, які знаходяться в Харківській області, скаржаться, що їх взяли в кільце і що допомоги, найімовірніше, не буде. Про це свідчить телефонна розмова окупантів, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Ми, походу, зараз в оточенні, а вийти не дають", - каже один путінський солдат.

Його співрозмовник розповідає, що на харківському напрямку росіяни стягують сили, щоб "розімкнути кільце".

"Кільце там нічого [нецензурно, - ред.] розмикати, корпусу немає... Там і міномети по нас, і арта, і ми тільки поміняємо позицію - по нас б'ють [неценз., - ред.], знову міняємо позицію - по нас [неценз., - ред.]", - відповідає йому окупант.

Він також розповів, що військові РФ, які йшли їм на підмогу, були розбиті ВСУ.

"Все горить, вежі вибухають. Як ми вийшли звідти, я не знаю", - говорить він.

За його словами, і піхота, і спецназ залишають позиції й тікають.

Ситуація в Харківській області

8 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що місто Балаклія Харківської області звільнено бійцями Збройних сил України від російських окупантів. Глава держави опублікував відео підняття прапора України над звільненою Балаклією.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни в Україні повідомили, що Збройні Сили України домоглися значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп'янськ. На думку експертів, ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

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