Десант на Печерських пагорбах: Буданов і Резніков розповіли, як "Росія Київ за 3 дні брала"

Головним завданням для українських захисників, каже Буданов, стала затримка висадки російського десанту на аеродромі в Гостомелі.

Буданов, Батьківщина мати, Резніков / скріншот YouTube

Російські окупанти хотіли взяти Київ за три дні. Їм би навіть це вдалося, якби вони захопили аеропорт в Гостомелі.

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік" зазначив, що висадка десанту біля Києва, а також біля НСК "Олімпійського" було єдиним планом у росіян.

"Це був взагалі єдиний план - не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва... оскільки, на їхню думку, керівництво держави повинно було кудись втекти. Якщо ні - вони б його знищили. І не пізніше, ніж на 10 добу погасити точкові, як вони вважали, прояви опору, якщо вони будуть", – розповів Буданов.

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Окупанти облажались

Головним завданням для українських захисників, каже Буданов, стала затримка висадки російського десанту на аеродромі в Гостомелі, де артилеристи взяли росіян під контроль і їх план провалився.

У свою чергу глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що основним пунктом висадки російського десанту повинні були стати Печерські пагорби поруч з НСК "Олімпійський".

"Розуміли, що буде спроба захоплення Печерських пагорбів в районі НСК "Олімпійський", там дуже зручно висадку з вертольотів робити. А вже звідси - спроба накопичення сил і захоплення урядового кварталу, де є Офіс Президента, уряд, парламент і так далі", – заявив Резніков.

Як повідомляв Главред, у Бучі на території церкви Андрія Первозванного окупанти вирили величезну братську могилу, куди скидали тіла вбитих українців. Знімки братської могили зробила за допомогою супутника американська компанія Maxar Technologies.

Журналісти змогли ідентифікувати частину російських окупантів, які причетні до масовому вбивству мирних українців у Бучі Київська область. Серед військових злочинців-морпіхи з розбитої під Києвом 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Росії.

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