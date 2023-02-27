"Цей період визначить хід війни": наступні 3 місяці будуть дуже активними – Буданов

Активні бойові дії відбуватимуться не тільки на Донеччині та Луганщині, а на усіх напрямках, каже очільник ГУР.

Наступні 3 місяці будуть дуже активними у війні, зазначає Буданов/ УНІАН, 93 ОМБр Холодний Яр

Упродовж наступних трьох місяців в Україні відбуватимуться активні бойові дії. Вони триватимуть на усіх напрямках фронту. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки".

У відповідь на запитання журналістів, чи будуть наступні три місяці війни визначальними, він зазначив, що вони визначать подальший перебіг подій.

"Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так, вони будуть. І з їхнього боку намагання, і з нашого боку", – зазначає Буданов.

відео дня

У той же час він наголосив, що йдеться не тільки про Донецьку і Луганську області, а й про всі напрямки.

Небезпека ракетних ударів з боку РФ

Раніше представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Черняк зазначав, що країна-агресорка Росія накопичила велику кількість авіації за дві сотні кілометрів від українського кордону і готова при нагоді застосувати її для ударів. Літаки можуть бути застосовані ворогом на тих напрямках, де окупантам вдасться здобути хоч якийсь успіх.

Також раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах – транспортній інфраструктурі та гідротехнічних спорудах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

Нагадаємо, у Повітряних силах Збройних сил України зазначали, що у Кремля є список цілей для атак в Україні, під загрозою низка об’єктів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що цей перелік об’єктів в РФ визначили ще на початку повномасштабної агресії проти України.

Читайте також: