Знає всі державні таємниці: Буданов показав пухнастого розвідника на прізвисько Гюнтер

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов показав кота на ім'я Гюнтер, який живе в офісі Головного управління розвідки. Чотирилапого улюбленця звуть Гюнтер.
Буданов розповів про пухнастого друга для документального проекту Дмитра Комарова "Рік".
"Це місцевий кошара, це не котик. Він тут народився і живе тут. Він просто гуляє територією", - каже головний розвідник України.
Він пожартував, що цей кіт знає більше державних таємниць, ніж будь-хто в країні.
Гюнтер - це справжній бойовий кіт. Пухнастий розвідник навіть пережив ракетний удар.
Нагадаємо, минулого літа захисники України врятували на острові Зміїному чорного кота. Тварина кілька місяців провела під російською окупацією.
Кота назвали Змій, він живе в Києві у командира бійців. Змій на острові отримав бойове поранення в шию.
Як повідомляв Главред, нещодавно соцмережі облетіло зворушливе фото українського військового з котом на руках у поїзді Краматорськ-Київ. Пухнастика звуть Том, зараз він живе в Києві з двома іншими фронтовими котами, яких привезли ще в 2016 році із зони АТО.
Нагадаємо, кіт, який сильно обгорів у пожежі, влаштованому окупантами в селі Андріївка на Київщині, вижив і став символом незламності. Співробітники одного із зоомагазинів подбали про тварину і показали його фото ‒ кіт ситий і задоволений життям. Назвали його Феніксом, як і птицю, яка постійно відроджується.
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