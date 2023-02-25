Знає всі державні таємниці: Буданов показав пухнастого розвідника на прізвисько Гюнтер

Гюнтер - це справжній бойовий кіт. Пухнастий розвідник навіть пережив ракетний удар.

Кирило Буданов розповів про кота Гюнтера, який живе в ГУР / скріншот

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов показав кота на ім'я Гюнтер, який живе в офісі Головного управління розвідки. Чотирилапого улюбленця звуть Гюнтер.

Буданов розповів про пухнастого друга для документального проекту Дмитра Комарова "Рік".

"Це місцевий кошара, це не котик. Він тут народився і живе тут. Він просто гуляє територією", - каже головний розвідник України.

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Він пожартував, що цей кіт знає більше державних таємниць, ніж будь-хто в країні.

Гюнтер - це справжній бойовий кіт. Пухнастий розвідник навіть пережив ракетний удар.

Кіт Гюнтер пережив ракетний удар / скріншот

Нагадаємо, минулого літа захисники України врятували на острові Зміїному чорного кота. Тварина кілька місяців провела під російською окупацією.

Кота назвали Змій, він живе в Києві у командира бійців. Змій на острові отримав бойове поранення в шию.

Як повідомляв Главред, нещодавно соцмережі облетіло зворушливе фото українського військового з котом на руках у поїзді Краматорськ-Київ. Пухнастика звуть Том, зараз він живе в Києві з двома іншими фронтовими котами, яких привезли ще в 2016 році із зони АТО.

Нагадаємо, кіт, який сильно обгорів у пожежі, влаштованому окупантами в селі Андріївка на Київщині, вижив і став символом незламності. Співробітники одного із зоомагазинів подбали про тварину і показали його фото ‒ кіт ситий і задоволений життям. Назвали його Феніксом, як і птицю, яка постійно відроджується.

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