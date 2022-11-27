'У Лукашенка параноя': Фейгін розповів про ймовірні плани ліквідації білоруського диктатора

Кремль має багато питань до Лукашенка / Reuters

На тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя.

Таку думку висловив російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін у коментарі 24 каналу. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями й набрид ще до війни, бо отримував гроші й постійно щось обіцяв.

Як зазначив Фейгін, Кремль має багато питань до Лукашенка. Проте тут вже фінальна головна точка – для Путіна зараз немає нічого важливішого за війну, яку Росія програє.

"Спротив Лукашенка викликає межове роздратування, яке може спричинити його ліквідацію. Проте Лукашенко теж не дурний. Він думає про свою безпеку і знає, звідки є загроза. Її є багато і диктатор намагається захищатися", - сказав правозахисник.

Він зауважив, що Лукашенко, ймовірно, має частину оточення, якому може довіряти. Це представники армії та силових структур.

Фейгін сказав, що коли смерть очільника МЗС Білорусі Макея була несподіваною, то це може ще більше налякати Лукашенка. Правозахисник переконаний, що білоруський диктатор закінчить життя так само як інші диктатори в історії.

"У Лукашенка параноя, що його можуть ліквідувати. У його ситуації люди стають параноїками. Він стежить за новинами", - зазначив російський опозиціонер.

Він вважає, що Лукашенко може спробувати маніпулювати Заходом і говорити про своє скрутне становище. Ці наративи просував вже мертвий очільник МЗС Білорусі. Фейгін сказав, що в умовах війни така поведінка Макея виявилася неприпустимою для Кремля.

"Вважаю, що для Лукашенка зараз все погано. Він має вийти з ситуації. Лукашенко має канали спілкування з Україною і можна припустити, що він підійшов до межі, де треба щось вирішувати", - резюмував Фейгін.

Раптова смерть Володимира Макея

У суботу, 26 листопада, прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаза повідомив, що помер міністр закордонних справ РБ Володимир Макей.

За інфрмацією ЗМІ, політик помер у Дроздах, у своєму будинку. Імовірною причиною смерті є інфаркт. Він вчасно не звернувся за медичною допомогою, оскільки не ставився серйозно до свого стану.

Макей відомий тим, що обіймав посаду міністра закордонних справ з 20 серпня 2012 року. До цього, з 2008 по 2012 рік був главою Адміністрації президента Білорусі. Він робив заяви в унісон з антиукраїнською пропагандою РФ, зокрема, глава МЗС РБ заявляв перед нападом РФ, що "певний плацдарм проти Росії НАТО зараз створює і в Україні".

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