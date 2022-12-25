"Ми готові домовлятися з усіма": Путін різко заговорив про готовність до переговорів

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про мирні переговори. "Директор" РФ стверджує, що він нібито готовий домовлятися "з усіма учасниками". Про це повідомляють російські пропагандисти.
"Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа - не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони", - сказав Путін.
Він також поділився своїми думками про те, чи потрібно Росії щось робити для того, щоб відступити від "небезпечної межі в протистоянні потенціалів Москви і НАТО".
"Росія діє в правильному напрямку і захищає свої національні інтереси", - сказав Путін.
При цьому диктатор звинуватив Захід у цинічному вчинку проти України і додав, що "Росія щодо України не могла вчинити так само". Путін не став пояснювати, що саме він має на увазі.
"Директор" РФ епічно цинічно висловився про росіян і заявив, що практично всі нібито "готові покласти все в інтересах Батьківщини".
Переговори України та Росії
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що глава агресора РФ Володимир Путін не збирається вести перемовини і завершувати війну проти України.
За його словами, Москва демонструє не готовність до діалогу, а намір воювати на виснаження.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перемовин з Путіним бути не повинно, оскільки він є недоговороздатним політиком. За його словами, очевидний вихід із ситуації – перемога України.
Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що сили оборони України продовжуватимуть військову операцію з метою звільнення своїх територій.
Війська чекають, коли промерзне грунт, і з'являться оптимальні умови для проведення контрнаступальної операції.
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