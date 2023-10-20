Кинули всі сили на прорив: 3 бригади росіян почали штурм важливого міста

Росіяни пішли в наступ трьома бригадами в районі Авдіївки. Експерт повідомив, що співвідношення сил і засобів на цьому напрямку 1:3 на користь окупантів.

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3 бригади росіян почали штурм важливого міста / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

У зв'язку з активізацією бойових дій останніми днями, російські війська зазнали значних втрат як у живій силі, так і техніці. Основна частина цих ворожих втрат відзначалася саме в районі Авдіївки, де співвідношення сил і засобів було 1:3 на користь окупантів. Про це розповів військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в етері телеканалу "Еспресо".

"В основному українська 110 окрема механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка веде оборонні бої на цьому напрямку. Їй протистоять підрозділи щонайменше трьох російських бригад. Але поступово особовий склад ворожої армії перетворюється на попіл, завдяки вправній роботі усіх складових українських Сил оборони", - повідомив Селезньов.

Селезньов зазначає, що генерали з Російської Федерації прийшли до висновку, що вони можуть повторити у Авдіївці подібну операцію захоплення, схожу на ту, що відбулася в Бахмуті. Однак, для досягнення відповідних успіхів в армії Росії шансів майже немає.

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"Росія не враховує очевидний факт. Оборонні захисні фортифікаційні споруди навколо Авдіївки будувалися ще з 2014р., розчавити їх ворожій армії буде важко. Кілька днів тому, лише в районі Красногорівки, атакуючи великими силами, окупанти втратили 63 одиниці своєї бронетехніки", - зазначив військовий експерт.

Зараз ворог намагається відволікати увагу Генштабу ЗСУ, каже Селезньов.

"Росіяни намагаються розтягнути ресурси українських Сил оборони на різні напрямки. Тому атакують там, де мають можливість. Вони відправляють всі додаткові ресурси туди, де мають невеликі успіхи, щоб розвивати успіх на тих чи інших ділянках фронту", - підсумував військовий експерт Селезньов.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, що росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку. Барабаш повідомив, що наразі ситуація в Авдіївці Донецької обласі дуже важка. Російська окупаційна армія від учорашнього дня вже добу штурмує.

Російське командування кинуло своїх солдатів під Авдіївкою. Відбувається самогубство російської армії під Авдіївкою. Речник Української добровольчої армії повідомив про деталі боїв на цьому напрямку.

Експерт розкрив величезні втрати та провал армії Росії. Росіяни зазнали величезних втрат, а просування тактичного плану не відповідають їхній ціні. Відомо про тактичні просування біля Красногорівки, що в бік від Кліщіївки.

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