Колонами на смерть: російське командування кинуло своїх солдатів під Авдіївкою

Відбувається самогубство російської армії під Авдіївкою. Речник Української добровольчої армії повідомив про деталі боїв на цьому напрямку.

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Російські генерали кинули своїх солдатів під Авдіївкою / Колаж Главред, фото: військова академія генерального штабу Росії, ГУР

У районі Авдіївки, Донецької області російські окупанти продовжують намагатися захопити позиції, зазнаючи значних втрат серед свого особового складу. Українські оборонці продовжують відбивати атаки противника та змогли успішно відстояти терикон біля коксохімічного заводу. Про це сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Ситуація в районі Авдіївки залишається важкою, повідомив речник.

"Як заявив наш головнокомандувач, немає простих ділянок сьогодні на фронті. Фронт дуже великий — протяжністю понад тисячу кілометрів. І Авдіївка сьогодні, як і Куп’янський напрямок, Сватівський, є одними з найбільш, дійсно, напружених", — зазначив Братчук.

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Братчук також повідомив, що ворожі сили продовжують атакувати терикон поблизу коксохімічного заводу.

"І йдеться не про терикон як такий. Йдеться про ті висоти, які хоче окупувати ворог. І з яких йому буде легше, за задумом російських військових, атакувати Авдіївку далі і входити з флангів. Але ЗСУ відбилися на флангах. Терикон залишається нашим", — зазначив гість ефіру.

Братчук підкреслив, що в районі Авдіївки тривають жорсткі битви. Ворожі сили рухаються колонами, проте Сили оборони здійснюють успішну оборону і не дають ворогу прорватись.

"Напевно, подібного не було з часів боїв поблизу Вугледара торік. Але та інформація, яка надходить, зокрема від українських військових, — тут на порядок вища масованість атак окупантів. Певне самогубство відбувається у російських солдатів з волі їхнього ж командування", — сказав гість ефіру.

Він вважає, що росіяни, маючи резерви, намагатимуться максимально активно проводити атаки і будуть продовжувати це робити, не дивлячись на значні втрати.

"Втрати у противника дуже великі. Але така схема російського наступу не може тривати постійно і не може залишатися на тому ж рівні. І тут уже слово за нашими командирами, командувачами. Думаю, що генерали і командири, які безпосередньо беруть участь у боях, ухвалюють абсолютно правильні адекватні рішення, які допоможуть вистояти і в підсумку перемогти. У нас тільки один хід — хід уперед", — резюмував Братчук.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що наразі ситуація в Авдіївці Донецької області дуже важка. Російська окупаційна армія від учорашнього дня вже добу штурмує, нова хвиля пішла.

В той же час, російські окупанти втратили у боях на Авдіївському напрямку 63 одиниці техніки, однак цифри можуть бути набагато вищими, розповів в ефірі телемарафону речник ГУР Андрій Юсов.

Також, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав найгарячіші ділянки фронту, які окупанти не припиняють атакувати. На опублікованому в офіційному Telegram відео Залужний підкреслює, що "на війні немає простих ділянок фронту".

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