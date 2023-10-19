'Наступ РФ на Авдіївку': експерт розкрив величезні втрати та провал армії Росії

Нічого нового російські окупанти не показали під час цього наступу на Авдіївку, вважає Попович.

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Окупанти зазнали великих втрат в районі Авдіївки / колаж: Главред, фото: 53-окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Військовий оглядач Денис Попович розповів, що російська окупаційна армія не має здобутків районі Авдіївки Донецької області. Росіяни зазнали величезних втрат, а просування тактичного плану не відповідають їхній ціні.

"Я взагалі не бачу жодних досягнень з боку противника. Там були тактичні просування біля Красногорівки, це на північному фасі в бік від Кліщіївки. Конфігурація фронту в районі Авдіївки теоретично дозволяла окупантам здійснити оточення цього міста. Вони спробували це зробити, розпочавши наступальну операцію 10 жовтня. Але, порівняно з тими втратами, яких там зазнали, а це кілька тисяч військовослужбовців, загиблих у боях за терикон, як за домінівну висоту над цими місцями", - про це Попович заявив в в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Експерт вважає, що просування тактичного плану, яких зуміли домогтися окупанти - це фактично розширення сірої зони. За всіма параметрами можна говорити про провал наступу РФ на Авдіївку. Нічого нового російські окупанти не показали під час цього наступу.

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"Подивимося, як буде ситуація розвиватися далі. Але я б констатував провал наступу армії РФ у районі Авдіївки практично за всіма параметрами. Цілком можливо, що вони намагатимуться там атакувати ще раз. Але дуже схоже на те, що все це перейшло в позиційну війну. Власне кажучи, у той стан, у якому вони перебували до своєї спроби наступати", - розповів військовий оглядач.

Попович зауважує, що росіяни знали про потужний укріпрайон, який будувався протягом усього періоду війни - від 2014-го.

Ситуація у районі Авдіївки

Нагадаємо, що ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки, але це ще не кінець. Барабаш повідомив, що зараз спостерігається так зване "затишшя". Російські окупанти видихнулися. Сили оборони України стабілізували ситуацію на Авдіївському напрямку.

Понад 100 разів за тиждень РФ намагалася вибити ЗСУ з позицій біля Авдіївки. За словами представника Генштба, Сили оборони впевнено виснажують наступальний потенціал російських загарбників.

Мусієнко розповів, чи вдасться Росії взяти Авдіївку в оточення. Досвід ведення бойових дій за цих 600 днів продемонстрував, що українські війська уникнули потенційних оточень всюди, де були такі загрози.

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