"Кинули в бій всі свої ресурси": Маляр заявила, що росіяни мали незначний успіх на фронті

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують атакувати, а в самому місті Бахмут тривають запеклі бої.

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Маляр заявила, що росіяни мали незначний успіх на фронті / УНІАН, Міноборони РФ

Упродовж тижня російські загарбники продовжували наступ на трьох напрямках — Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Подекуди окупанти мали незначний успіх, але українським захисникам вдалося повернути втрачені позиції. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули", - розповіла Маляр.

Заступниця глави Міноборони зазначила, що "найгарячіше" зараз у Бахмуті та Мар’їнці.

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За її словами, на Бахмутському напрямку росіяни продовжують атакувати, а в самому місті Бахмут тривають запеклі бої. Проте ворогу не вдається взяти місто під контроль, попри те що він кинув у бій всі свої ресурси та "подекуди мав успіх".

"Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється", - наголосила вона.

Водночас на Лиманському напрямку, як зазначила Маляр, росіяни періодично знижують активність, оскільки зазнають невдач через активну оборону українських військ.

Вона підсумувала, що східний напрямок залишається епіцентром, а на півдні ворог веде оборону. На півночі — ознак формування наступальних угруповань не виявлено, у Білорусі продовжують перебувати підрозділи ЗС РФ, а в прикордонних районах країни-агресорки Росії загарбники продовжують утримувати певну кількість військ і здійснювати мінометні та артилерійські обстріли.

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

Раніше стало відомо, що бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області. Українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

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