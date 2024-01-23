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У мережі розгорівся скандал через слова Лещенка про біженців: той все відкидає

Яна Ставська
23 січня 2024, 20:58
Лещенко був переконаний, що біженці не підтримують армію. Але пізніше "виправив" свою думку.
У мережі розгорівся скандал через слова Лещенка про біженців: той все відкидає
Лещенко при цьому пояснив, що мав на увазі під закликом до ЄС перестати підтримувати біженців фінансово / Колаж Главреда. Фото: Фото: ДержНС, t.me/synegubov, скріншот відео

Радник керівника ОП Сергій Лещенко в інтерв'ю швейцарським ЗМІ запропонував країнам Європи відмовити українським біженцям у виплатах, щоб ті поверталися на Батьківщину і платили податки, в тому числі в армію. Його слова підхопили в мережі інші політики, після чого Лещенко звинуватив опонентів у "токсичних інтерпретаціях".

В інтерв'ю Tages-Anzeiger у Лещенка поцікавилися, чи розділяє українське суспільство той факт, що деякі громадяни втекли від війни на Захід. Представник Офісу президента відповів ствердно.

"Людям стає все важче знайти спільну мову. Тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, які залишилися. Я вважаю, що країни, які приймають, повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому",- висловився Лещенко.

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Він назвав "нісенітницею" тезу журналіста, що життя в Києві може бути небезпечним для людей під час повномасштабної війни з Росією. Разом з тим, на думку Лещенка, громадяни, які повернулися в Україну, зможуть сплачувати податки для підтримки армії.

"У нас в Києві проживає 3 мільйони осіб, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, - нісенітниця. Тим, хто повернувся, не доведеться битися в окопах. А в Україні вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті і платити за квартиру в Києві, користуватися послугами клінік і аптек і платити податки, щоб ми могли фінансувати школи. Виникає питання, як задовольнити потреби в соціальній сфері, а також на фронті. Шестеро платників податків платять солдатську зарплату", - додав представник ОП.

При цьому він упевнений, що "українці, які живуть за кордоном, утримуються від підтримки армії за рахунок сплати податків і покупки споживчих товарів".

"Що ще гірше, їхні діти та молодь зараз ходять до школи в європейських країнах і стають все інтегрованішими. Тож ймовірність того, що вони повернуться, стає все меншою і меншою. І ми втрачаємо ціле покоління молодих людей", - пояснив Лещенко.

Хвиля хейту і пояснення Лещенка

Опозиційна до чинної влади нардепка Ірина Геращенко, коментуючи сьогоднішню атаку на Харків, побічно згадала про заяву Лещенка.

"Це виключне право сім'ї - ухвалювати рішення, як вижити в умовах війни. Держава повинна максимально допомогти і підтримати. Сприяти в евакуації, якщо мова йде про прифронтові території, про старих і малих. Надати притулок. Робити все, щоб біженці повернулися, не відлякуючи безглуздими заявами і діями", - написала Геращенко.

На останній пост політика відреагував сам Лещенко. Він звинуватив нардепку у "токсичних інтерпретаціях" й назвав її "маніпуляторкою" і "частиною українського минулого". При цьому він подякував українцям в Україні та за кордоном, які платять податки або іншим шляхом підтримують армію. Слова ж, через які спалахнув скандал в мережі, він не роз'яснив.

Слід зазначити, що на інтерв'ю Лещенка швейцарському виданню відреагувала не тільки Геращенко, а й звичайні користувачі в мережі, зокрема самі військові.

У мережі розгорівся скандал через слова Лещенка про біженців: той все відкидає
/ Скріншот Главреда
У мережі розгорівся скандал через слова Лещенка про біженців: той все відкидає
/ Скріншот Главреда
У мережі розгорівся скандал через слова Лещенка про біженців: той все відкидає
/ Скріншот Главреда
У мережі розгорівся скандал через слова Лещенка про біженців: той все відкидає
/ Скріншот Главреда

Росія знову атакувала Україну ракетами

Сьогодні вранці, 23 січня, РФ здійснила черговий масований пуск ракет по українських містах. Вибухи гриміли, в тому числі, в Києві та Харкові. Повітряні сили зафіксували в цілому 41 засіб повітряного нападу противника протягом цієї ночі.

За даними МВС, в результаті ранкового ракетного удару РФ по Україні п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 - постраждали. У Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. Є загиблі і десятки постраждалих.

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скандал Сергій Лещенко
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