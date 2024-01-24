Україна та ЄС працюють над планом повернення мільйонів біженців - Politico

Україна хоче, щоб наступні міграційні правила ЄС стимулювали повернення українських біженців додому.

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Україна хоче, щоб наступні міграційні правила ЄС стимулювали повернення біженців / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна та Європейський Союз ведуть перемовини стосовно майбутніх міграційних правил, які сприятимуть поверненню українців додому у 2025 році та підтримають економіку. Про це повідомило американське видання Politico.

За інформацією видання, українські представники взялися за пошук регулювання, яке б стимулювало громадян України повернутися. Українські політики попередньо обговорюють можливі правила ЄС після березня 2025 року, зокрема, якщо ЄС вирішить взяти на себе зобов'язання підтримувати українських біженців до завершення війни.

Наразі Україна ще не подавала офіційного запиту до Європейського Союзу з проханням сприяти поверненню біженців додому. Однак експерти вважають, що такий запит може з'явитися після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні. Один із дипломатів ЄС додав, що поки це не конкретне прохання українського уряду, а швидше пошукове.

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"Європейський Союз готовий підтримувати Україну та всіх тих, хто тікає від російських бомб, скільки завгодно", - заявив представник Єврокомісії.

Politico зазначає, що міністри з питань міграції ЄС обговорять "альтернативні шляхи" для мільйонів українських біженців. У випадку, якщо блок надасть можливість українським біженцям залишатися на території Євросоюзу до завершення війни, вони можуть доручити Європейській комісії створити нову систему захисту.

Українські біженці в Європі

Нагадаємо, Рада ЄС узгодила продовження механізму тимчасового захисту для українських біженців щонайменше до березня 2025 року. Директиву продовжували вже двічі.

"Щоб забезпечити певність для понад 4 мільйонів українських біженців, які зараз проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які втікають від агресійної війни Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Також у Чехії тимчасовий захист для українських біженців буде продовжений до кінця березня 2025 року. Проте, парламент країни прийняв законопроект, який вносить зміни, зокрема, до термінів надання безкоштовного житла, можливості депортації осіб зі статусом тимчасового захисту та доплати для тих, хто раніше повернеться в Україну.

Як повідомляв Главред, Норвегія змінила соціальні умови для українців із статусом тимчасового захисту. Зміни стосуються системи проживання, виплат, допомоги сім'ям з дітьми та можливості поїздок в Україну. Таким чином Норвегія хоче знизити потік мігрантів з Польщі.

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