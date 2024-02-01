Німеччина обмежує використання соцдопомоги для українців: створять спецкартку

Карту не можна використовувати для оплати товарів або послуг за кордоном. Карта працює лише біля Німеччини.

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Німеччина змінить використання соціальної допомоги для українців / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль повідомив, що 14 із 16 федеральних земель Німеччини домовилися про створення єдиної платіжної картки для біженців.

Тільки Баварія та Мекленбург-Передня Померанія планують створити свою власну модель. BILD повідомив про особливості спеціальної єдиної картки.

Банківські перекази заблоковані. Це означає, що соціальна допомога не може бути передана контрабандистам або родичам у країні походження. Досі для багатьох це було стимулом приїжджати до Німеччини та отримувати соціальні виплати.

Карту не можна використовувати для оплати товарів або послуг за кордоном. Карта працює лише біля Німеччини.

Немає жодних обмежень на товари. Наприклад, можна купувати алкоголь.

Знімати можна лише невеликі суми готівки. Залежно від федеральної землі встановлюються мінімальні та максимальні ліміти.

Онлайн-покупки в інших країнах ЄС обмежені.

Мапа має нейтральний дизайн і її не можна впізнати як "карту біженця".

У разі нецільового використання коштів карта може бути анульована на вимогу влади.

"Фінансові кошти, надані відповідно до Законом про допомогу прохачам притулку, призначені задля забезпечення коштів для існування у Німеччині і за всього розуміння - не призначені на фінансування сімей сім'ї", - заявив прем'єр-міністр Нижньої Саксонії.

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Виплати для переселенців: що відомо

Нагадаємо, що Кабмін планує продовжити виплати для переселенців у 2024 році. В уряді хочуть автоматично продовжити виплати переселенцям ще на півроку для осіб, які втратили працездатність, або пенсіонерів з низьким рівнем пенсії.

Понад 140 тисяч переселенців позбавили виплат. Внаслідок таких перевірок видатки бюджету зменшилися приблизно на 400 млн гривень на місяць, зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Одна з країн ЄС серйозно посилить правила для біженців з України. Для українських біженців в Чехії зміниться термін надання безкоштовного житла, також буде дозволена депортація осіб зі статусом тимчасового захисту.

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