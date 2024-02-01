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Німеччина обмежує використання соцдопомоги для українців: створять спецкартку

Юлія Закрепа
1 лютого 2024, 10:41
Карту не можна використовувати для оплати товарів або послуг за кордоном. Карта працює лише біля Німеччини.
Німеччина обмежує використання соцдопомоги для українців: створять спецкартку
Німеччина змінить використання соціальної допомоги для українців / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль повідомив, що 14 із 16 федеральних земель Німеччини домовилися про створення єдиної платіжної картки для біженців.

Тільки Баварія та Мекленбург-Передня Померанія планують створити свою власну модель. BILD повідомив про особливості спеціальної єдиної картки.

  • Банківські перекази заблоковані. Це означає, що соціальна допомога не може бути передана контрабандистам або родичам у країні походження. Досі для багатьох це було стимулом приїжджати до Німеччини та отримувати соціальні виплати.
  • Карту не можна використовувати для оплати товарів або послуг за кордоном. Карта працює лише біля Німеччини.
  • Немає жодних обмежень на товари. Наприклад, можна купувати алкоголь.
  • Знімати можна лише невеликі суми готівки. Залежно від федеральної землі встановлюються мінімальні та максимальні ліміти.
  • Онлайн-покупки в інших країнах ЄС обмежені.
  • Мапа має нейтральний дизайн і її не можна впізнати як "карту біженця".
  • У разі нецільового використання коштів карта може бути анульована на вимогу влади.

"Фінансові кошти, надані відповідно до Законом про допомогу прохачам притулку, призначені задля забезпечення коштів для існування у Німеччині і за всього розуміння - не призначені на фінансування сімей сім'ї", - заявив прем'єр-міністр Нижньої Саксонії.

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Виплати для переселенців: що відомо

Нагадаємо, що Кабмін планує продовжити виплати для переселенців у 2024 році. В уряді хочуть автоматично продовжити виплати переселенцям ще на півроку для осіб, які втратили працездатність, або пенсіонерів з низьким рівнем пенсії.

Понад 140 тисяч переселенців позбавили виплат. Внаслідок таких перевірок видатки бюджету зменшилися приблизно на 400 млн гривень на місяць, зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Одна з країн ЄС серйозно посилить правила для біженців з України. Для українських біженців в Чехії зміниться термін надання безкоштовного житла, також буде дозволена депортація осіб зі статусом тимчасового захисту.

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