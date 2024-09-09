Бойові катери та потужні ПЗРК: Швеція оголосила пакет допомоги Україні на €400 млн

Уряд Швеції планує виділити додаткові кошти на постачання Україні безпілотників.

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Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України / Колаж: Главред, Фото: ullmandynamics.com, Johan Lundahl/Försvarsmakten, Pixabay/Unif

Уряд Швеції оголосив у понеділок, 9 вересня, про новий пакет військової допомоги для України на 4,6 млрд шведських крон (401,6 мільйона євро).

Як ідеться в повідомленні шведського уряду, це вже 17-й пакет військової допомоги, який Стокгольм передає Україні.

"Пакет відповідає найбільш пріоритетним військовим потребам України та створює свободу дій у майбутньому. Він включає пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження та фінансову допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Що увійде до нового пакета допомоги для України

Зокрема, новий пакет допомоги від Швеції містить маскувальне обладнання для раніше переданої техніки - гусеничних бронетранспортерів PBV 302, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Robot System 70.

Що таке RBS 70 Переносний зенітно-ракетний комплекс, розроблений у Швеції компанією Bofors Defence. Сьогодні використовується п'яте покоління виробу - RBS-70 NG, представлене 2011 року. Ефективна дальність - понад 9 км, висота ураження - 0-5000 м. Час розгортання - 45 секунд, час перезарядки - менше ніж 5 с. Швидкість ракети BOLIDE - 2 махи, пише Вікіпедія.

Окрім цього, уряд Швеції зазначає, що Україна запросила протитанкове озброєння, тож до пакету допомоги увійшли протитанкові снаряди, гранатомети та міни. А також засоби захисту від забруднень, боєприпаси для мінометів, навчальні матеріали для новобранців і зимове спорядження для українських солдатів.

Також Швеція передає морське обладнання на 500 мільйонів шведських крон (близько 43 млн євро), зокрема шість бойових катерів Combat Boat 90 і супутнє обладнання до них.

Уряд Швеції також планує виділити додаткові кошти на постачання Україні безпілотників.

Крім цього, ще понад 700 млн шведських крон (близько 61 млн євро) підуть на фінансові пожертви у фонди та багатосторонні ініціативи у 2024 році.

"Ініціативи включають як тимчасові багатосторонні проєкти, такі як програми з постачання боєприпасів, так і постійні фонди, наприклад, Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії", - ідеться в повідомленні.

Раніше у Швеції пояснили причину затримки постачання Україні винищувачів Gripen. Кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани щодо відправки винищувачів Gripen.

Нагадаємо, раніше у Швеції уточнили скільки літаків-розвідників отримає Україна. Представник прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон зазначив, що в рамках нового пакета військової допомоги від Швеції Україна отримає 2 літаки ASC 890.

Як повідомлялося раніше, Київ відмовився від літаків Gripen: у Швеції назвали причину. Замість винищувачів Швеція передала Україні системи спостереження ASC 890. Це дасть змогу краще проводити спостереження і повітряні бої.

/ Инфографика: Главред

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