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ППО, танки Leopard, ракети та тисячі боєприпасів: Умєров підбив підсумки "Рамштайну"

Руслана Заклінська
6 вересня 2024, 23:59
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Один із ключових результатів зустрічі з союзниками — підписання Положення Коаліції морських спроможностей, зазначив глава Міноборони України.
ППО, танки Leopard, ракети та тисячі боєприпасів: Умєров підбив підсумки 'Рамштайну'
Підсумки "Рамштайну-24" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, defense.gov

У п'ятницю, 6 вересня, на авіабазі НАТО "Рамштайн" у Німеччині відбулося 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Вперше у зустрічі взяв участь президент України Володимир Зеленський. Партнери України зробили низку важливих заяв та пообіцяли нові поставки зброї. Про головні результати зустрічі повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров.

"Маємо велику зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості. З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів. Це відкриває нові можливості для спільного розвитку оборонного потенціалу. І що найважливіше — посилює наш фронт", - зазначив він.

США

Міністр оборони Ллойд Остін оголосив про посилення української системи ППО. Він повідомив, що в рамках співпраці з європейськими компаніями розробляються нові зенітно-ракетні системи, які мають замінити С-300 та ракети Р-27 класу "повітря-повітря".

відео дня

США виділили понад 200 млн доларів на закупівлю компонентів для виробництва безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. Окрім того, країна надасть новий пакет допомоги Україні на 250 млн доларів. До нього увійшли ракети для систем ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

Вміст пакету:

  • ракети RIM-7 та Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • протитанкові ракети TOW, системи Javelin та AT-4;
  • бойові машини піхоти Bradley та бронетранспортери M113;
  • машини MRAP з протимінним захистом;
  • боєприпаси та гранати для стрілецької зброї;
  • патрульні катери, морське обладнання;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Канада

Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет, а також 1300 боєголовок до них. Це суттєво посилить можливості України у веденні повітряних операцій.

"Також новий пакет допомоги включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні "швидких", що допоможе забезпечити наші медичні потреби на полі бою", - зазначив Умєров.

Канада також виділить 389 мільйонів доларів на п’ятирічну програму навчання українських пілотів для польотів на винищувачах F-16. Програма включає підготовку технічного складу і пілотів.

Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Німеччина

Німеччина надасть ЗСУ 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 на суму 150 млн євро та продовжить постачання бойових танків Leopard 1A5. Країна працюватиме, щоб якнайшвидше передати 77 бойових танків Leopard 1A5.ФРН також працює над постачанням зенітно-ракетних систем до 2026 року.

Велика Британія

Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на загальну суму 162 мільйони фунтів. Ракети можна запускати з повітряних та морських носіїв. Перша партія має прибути до кінця року.

Нідерланди

Нідерланди нададуть Україні обладнання для технічного обслуговування винищувачів F-16, включаючи запчастини, генератори та спеціальні інструменти. Пакет на 80 млн євро також включатиме додаткові ракети класу "повітря-повітря" для захисту повітряного простору.

Окрім того, Нідерланди внесуть 125 млн євро в Міжнародний фонд для України (IFU) для закупівлі безпілотників.

Швеція

Швеція приєдналася до коаліції з розмінування України. Країна підписала Меморандум про Взаєморозуміння та зобов’язалась внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції.

Іспанія

Іспанія передала Україні батарею протиповітряної оборони HAWK з шістьма пусковими установками. Системи вже знаходяться у Польщі і є напівстаціонарним зенітно-ракетним комплексом середньої дальності, здатним перехоплювати літаки та крилаті ракети.

Морська коаліція

Рустем Умєров зазначив, що створення Коаліції морських спроможностей є ще одним ключовим досягненням зустрічі з союзниками.

"Вдячний Великій Британії та Норвегії за лідерство у Коаліції. Очікуємо на приєднання інших країн-партнерів. Робота в рамках КМС означатиме довгострокову підтримку України із забезпечення безпеки у Чорному морі", - наголосив міністр.

За його словами, цього року Україна робить особливий акцент на морській обороні. ЗСУ вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів Криму. Умєров також зазначив, що разом із союзниками триває реалізація "Стратегії морської безпеки".

"Рамштайн-24" у Німеччині - що відомо

Контактна група з питань оборонної підтримки України зібралася 6 вересня на авіабазі ВПС США в місті Рамштайн-Мізенбах (Німеччина).

Це була перша зустріч майже за 3 місяці та вже двадцять четверта за рахунком. Востаннє союзники проводили переговори у форматі "Рамштайн" 13 червня 2024 року в Брюсселі.

Засідання традиційно очолили голова Пентагону Ллойд Остін і керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун.

Серед інших учасників Контактної групи - представники оборонних відомств із понад 50 країн, які надають військову допомогу Україні в боротьбі з широкомасштабною агресією РФ.

Однією з головних тем "Рамштайна-24" було зміцнення ППО.

Засідання "Рамштайн" - останні новини за темою

Нагадаємо, 6 вересня на авіабазі НАТО Рамштайн відбулося 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Основні теми: системи ППО, боєприпаси, техніка та посилення далекобійних спроможностей України.

На засіданні Німеччина заявила, що передасть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 та 77 танків Leopard 1A5, а США оголосили про новий пакет допомоги на 250 млн доларів. Канада надасть Україні 80 840 ракетних двигунів CRV-7, 1300 боєголовок, 970 кулеметів та 10500 пістолетів.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський звернувся до союзників з низкою важливих питань. Президент України наголосив на успіхах ЗСУ в Курській області, де українські військові контролюють понад 1300 кв. км території. Зеленський підкреслив необхідність посилення ППО України та закликав надати більше далекобійного озброєння.

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