Британія надасть Україні 650 універсальних ракет для ППО: у чому їх переваги

Першу партію потужних ракет LMM Британія планує передати до кінця цього року.

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Британія надасть Україні 650 ракет для ППО / колаж: Главред, фото: ОП, pixabay

У міністерстві оборони Британії повідомили про передачу Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) за контрактом на 162 млн фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України.

Допомога на 162 млн фунтів стерлінгів (понад $207 млн, за даними Мінфіну) є частиною зобов'язань нового уряду перед Україною, повідомляє Міноборони Британії.

Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить міністр оборони Джон Хілі, на засіданні Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні.

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Він заявить про непохитну прихильність Великої Британії до України і закличе союзників продовжувати надавати Україні життєво необхідне обладнання.

Першу партію ракет LMM планують передати до кінця цього року.

"Ракети, вироблені компанією Thales на заводі в Белфасті, є дуже універсальними і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі і в повітрі", - йдеться у повідомленні.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Румунія остаточно схвалила передачу Україні ЗРК Patriot. Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох робочих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони. Після підписання закону президентом, уряд видасть розпорядження про передачу.

США можуть передати Україні нові далекобійні ракети. Нові американські ракети, які США можуть передати Україні надали б їй стратегічну перевагу у війні та шанс вражати військові об'єкти в тилу території Росії. Передача JASSM Україні може значно змінити стратегічний баланс конфлікту.

Польща передасть Україні свої МіГ-29, але у Міноборони є умова. Однак літаки передадуть лише після отримання сучаснішої заміни, як-от замовлених у США F-35. . Косіняк-Камиш підкреслив, Польща вже зробила значний внесок у підтримку України, але безпека держави залишається пріоритетом.

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