Брата покійного мера Кривого Рогу виявили мертвим

Помер брат мера Кривого Рогу Костянтина Павлова / Фото з відкритих джерел

У середу, 10 листопада, був знайдений мертвим Борис Павлов - двоюрідний брат покійного міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Імовірно, він наклав на себе руки, передає місцеве видання Krivbass.city.

У повідомленні підкреслили, що чоловік довгий час хворів.

Дружина виявила тіло загиблого чоловіка близько 13:30.

"Двоюрідного брата покійного Костянтина Павлова звали Борис Павлов. Він тривалий час хворів на туберкульоз, а сьогодні пішов з життя, повісившись у себе вдома", – йдеться в повідомленні.

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У правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що загиблий був двоюрідним братом Костянтина Павлова.

Зазначимо, 18 жовтня в Кривому Розі знайшли мертвим брата Костянтина Павлова - 44-річного Андрія. Тіло чоловіка виявили за місцем його проживання. Зазначалося, що він помер без ознак насильницької смерті.

Зокрема, судово-медична експертиза показала, що смерть Андрія Павлова настала в результаті токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем.

Що відомо про смерть Андрія Павлова

Його тіло знайшли 18 жовтня. У поліції зазначили, що слідів насильства на ньому не виявлено. При цьому направлено на експертизу. Деякі блогери стверджують, що смерть брата покійного мера Кривого Рогу не кримінал, а наслідок зловживання алкоголем або ж коронавірусної інфекції.

Через деякий час після інформації про знайдене тіло, дніпропетровські правоохоронці опублікували відео з показаннями чоловіка, який першим знайшов мертвим рідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрія, на яких знайомий Андрія Павлова розповів, як все сталося і підтвердив інформацію про важкий стан чоловіка.

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