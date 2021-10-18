Стали відомі деталі смерті брата мера Кривого Рогу: поліція опублікувала відео

Андрію Павлову було погано весь день / соцмережі

Дніпропетровські правоохоронці опублікували відео з показаннями чоловіка, який першим знайшов мертвим рідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрія.

На кадрах знайомий Андрія Павлова розповів, як все сталося.

За словами очевидця, сьогодні, 18 жовтня, він подзвонив вже покійному Павлову-молодшому і запропонував поїхати на роботу. Але той попросив купити води і заїхати в гості.

Коли вони зустрілися, Павлов зізнався, що відчуває себе погано і на роботу йти не в силі. Вони розпрощалися на початку восьмої ранку. Колега Павлова хотів викликати "швидку", але той заперечував.

"Я поїхав. Годин в 11 думаю, подзвоню, дізнаюся, як він там. Подзвонив в 11 - він не взяв. Буквально через кожні п'ять хвилин дзвоню - не бере слухавку. Потім через годину. Останній дзвінок Я зробив о 15: 40, він слухавку не брав і я вже потім після роботи приїхав і ось, виявив його в квартирі. Подзвонив в поліцію, викликав швидку", - зазначив друг брата покійного мера.

У поліції підтвердили, що за фактом смерті відкрили кримінальне провадження. Однак за якою статтею, поки не уточнюють.

Нагадаємо, тіло Андрія Павлова знайшли сьогодні в його квартирі. У поліції зазначили, що слідів насильства на ньому не виявлено. При цьому, воно направлено на експертизу. Деякі блогери стверджують, що смерть брата покійного мера Кривого Рогу не кримінал, а наслідок зловживання алкоголем або ж коронавірусної інфекції.