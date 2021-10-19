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Поліція назвала причину смерті брата мера Кривого Рогу

19 жовтня 2021, 21:09

Чоловік помер внаслідок отруєння.

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Павлов-молодший отруївся алкоголем / НПУ

Молодший брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрій помер в результаті випадкового отруєння алкоголем. Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть криворіжця настала в результаті токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - сказано в повідомленні.

Також у поліції повідомили, що видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Детальні обставини трагедії з'ясовують фахівці.

Тим часом, депутат Криворізької міськради Вікторія Третяк зробила гучну заяву щодо смерті Андрія Павлова. Вона заявила, що чоловіка отруїли, бо він не страждав на алкоголізм.

Нагадаємо, раніше 19 жовтня, стало відомо, що поліція відкрила кримінальну справу, пов'язану зі смертю Андрія Павлова, під грифом вбивство.

Що відомо про смерть Андрія Павлова

Його тіло знайшли 18 жовтня. У поліції зазначили, що слідів насильства на ньому не виявлено. При цьому, воно направлено на експертизу. Деякі блогери стверджують, що смерть брата покійного мера Кривого Рогу не кримінал, а наслідок зловживання алкоголем або ж коронавірусної інфекції.

Через деякий час після інформації про знайдене тіло, дніпропетровські правоохоронці опублікували відео з показаннями чоловіка, який першим знайшов мертвим рідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрія, на яких знайомий Андрія Павлова розповів, як все сталося і підтвердив інформацію про важкий стан чоловіка.

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новини Кривого Рогу Сурогатний алкоголь Костянтин Павлов вбивство
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