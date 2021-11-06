Від коронавірусу помер легендарний політик і колишній в. о. прем'єра Юхим Звягільський

Юхим Звягільський / УНІАН

У Києві в Інституті серця від наслідків COVID-19 помер колишній народний депутат багатьох скликань і виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України в 1993-1994 роках Юхим Звягільський. Політитику було 88 років. Про його смерть написав у Facebook колишній нардеп Ігор Мосійчук.

Звягільський був народним депутатом України з першого по восьме скликання. І мав звання "Герой України".

Він народився 20 лютого 1933 року в Сталіно (зараз ‒ Донецьк). Працював директором шахтоуправління "Куйбишевська", а з листопада 1979 по листопад 1992 року – директором шахти імені Засядька. Потім став головою міськради і міськвиконкому Донецька.

У 1993-1994 роках Звягільський працював в уряді - спершу першим віце-прем'єр-міністром при голові Кабміну Леоніді Кучмі. Після відставки Кучми з вересня 1993-го по червень 1994-го виконував обов'язки прем'єра.

Юхим Звягільський вкрай відомим політичним діячем і в рідному Донецьку, і в усій Україні. Двічі - як найстарший нардеп відкривав - перші засідання новообраної Ради в 2012 і 2014 роках.

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Звягільський - один із співзасновників і колишній член "Партії регіонів". У Раді VIII скликання він був членом фракції "Опозиційного блоку".

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Нагадаємо, раніше, 22 травня, стало відомо про смерть народного депутата шести скликань Верховної Ради України, українського політика Анатолія Матвієнка.

У період з квітня 2005 року по вересень 2005 очолював уряд Радміну Автономної Республіки Крим. З листопада 2005 по травень 2006 року був заступником глави Секретаріату президента України Віктора Ющенка. З травня 2006 року по листопад 2007 року був депутатом 5-го скликання від Блоку Наша Україна. У період з листопада 2007 року по грудень 20012 року – народний депутат 6-го скликання від Блоку Наша Україна – Народна самооборона.

У Раду VIII скликання був обраний за списками Блоку Петра Порошенка.