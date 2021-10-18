Знайдено мертвим брата мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Чоловік нібито страшно пив після смерті брата / соцмережі

Молодший брат нещодавно загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрій Павлов знайдений мертвим.

За словами місцевого блогера Олексія Таймурзіна, він нібито зловживав алкоголем і відчував нездужання весь день перед кончиною.

"Андрій Павлов страждав від алкоголізму і помер, судячи з усього, в результаті запою у себе в квартирі. Сьогодні весь день йому було погано, чоловіка рвало. Все це підтверджує його друг", - написав блогер у своєму Telegram-каналі.

Також він зазначив, що смерть Павлова-молодшого не є кримінальною.

Журналіст з Кривого Рогу Олег Єрмолинський розповів, що до Андрія Павлова в понеділок, 18 жовтня, близько 18 години навідалися друзі і виявили чоловіка без ознак життя.

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"За попередньою інформацією слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Зараз у квартирі брата покійного мера Кривого Рогу проводять слідчі дії", - сказав Єрмолинський.

Він додав, що поліція розглядає кілька версій причини смерті. Це - зловживання спиртними напоями і ускладнення від коронавірусу.

Тим часом, в ГУ НПУ в Дніпропетровській області повідомили, що тіло чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка повинна встановити причину смерті. Факт смерті зареєстрований у порядку, передбаченому українським законодавством. Правоохоронці з'ясовують всі обставини.

Що відомо про смерть Павлова:

15 серпня у селі Вільне неподалік Кривого Рогу було знайдено тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявили на веранді будинку. Поруч була рушниця-зареєстрований на покійного мисливський карабін калібру 7,62 мм.

У поліції порушити кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Слідство розглядає три версії смерті політика: самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю.

У Мережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На кадрах видно, як Павлов сидить, а потім стріляє собі в груди і валиться на підлогу.