Знайдено мертвим брата мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Андрій Павлов працював на Криворізькому підприємстві Arcelor Mittal майстром вогнетривкої ділянки. Однак сьогодні він на роботу не вийшов і просив про допомогу.
Молодший брат нещодавно загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрій Павлов знайдений мертвим.
За словами місцевого блогера Олексія Таймурзіна, він нібито зловживав алкоголем і відчував нездужання весь день перед кончиною.
"Андрій Павлов страждав від алкоголізму і помер, судячи з усього, в результаті запою у себе в квартирі. Сьогодні весь день йому було погано, чоловіка рвало. Все це підтверджує його друг", - написав блогер у своєму Telegram-каналі.
Також він зазначив, що смерть Павлова-молодшого не є кримінальною.
Журналіст з Кривого Рогу Олег Єрмолинський розповів, що до Андрія Павлова в понеділок, 18 жовтня, близько 18 години навідалися друзі і виявили чоловіка без ознак життя.
"За попередньою інформацією слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Зараз у квартирі брата покійного мера Кривого Рогу проводять слідчі дії", - сказав Єрмолинський.
Він додав, що поліція розглядає кілька версій причини смерті. Це - зловживання спиртними напоями і ускладнення від коронавірусу.
Тим часом, в ГУ НПУ в Дніпропетровській області повідомили, що тіло чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка повинна встановити причину смерті. Факт смерті зареєстрований у порядку, передбаченому українським законодавством. Правоохоронці з'ясовують всі обставини.
Що відомо про смерть Павлова:
15 серпня у селі Вільне неподалік Кривого Рогу було знайдено тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявили на веранді будинку. Поруч була рушниця-зареєстрований на покійного мисливський карабін калібру 7,62 мм.
У поліції порушити кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
Слідство розглядає три версії смерті політика: самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю.
У Мережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На кадрах видно, як Павлов сидить, а потім стріляє собі в груди і валиться на підлогу.