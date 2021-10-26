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В організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину

26 жовтня 2021, 22:23
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Єнін підкреслив, що ця суміш була здобута не в аптеці.

Антон Поляков
Антон Поляков / УНІАН

Міністерство внутрішніх справ України провело нову експертизу у справі про смерть народного депутата Антона Полякова.

Як розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, в організмі Полякова знайшли метадон і димедрол.

"Ми завершили одну з експертиз і можемо сказати, що це метадон з домішкою димедролу, так званий "вуличний метадон". Димедрол посилює дію наркотичної речовини", - сказав представник МВС, передає Громадське.

Єнін підкреслив, що ця суміш була здобута не в аптеці.

Однак, як зазначив представник МВС, міністерство не коментує, як ці речовини потрапили в організм Полякова.

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"На сьогодні виробництво триває. Ми не розставили крапки над "і". Ми не коментуємо, як наркотична речовина потрапила в організм Полякова", - резюмував він.

читайте такожСмерть Антона Полякова: у МВС прокоментували версію про вбивство

Смерть нардепа Антона Полякова

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

Пізніше в поліції прокоментували інформацію, що з'явилася, про результати токсикологічної експертизи крові померлого нардепа Антона Полякова.

Правоохоронці підкреслили, що поки не мають даних про те, що в крові Полякова виявили алкоголь і метадон.

Пізніше в мережі з'явилося відео з народним депутатом Антоном Поляковим у вечір його смерті. Запис зроблено в ресторані, де політик був у компанії помічника нардепа Анни Скороход Рустама Джамбулатова і громадянина Азербайджану Хатаї Алієва.

Виявилося, що громадянина Азербайджану Хатаї Алієва, з яким Поляков бачився перед смертю, згідно даними сайту Служби безпеки Азербайджану, знаходиться в розшуку.

Крім того, нібито саме Алієв викликав таксі, куди пересадили Полякова.

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Євген Єнін Антон Поляков
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