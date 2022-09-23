УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Бійці ЗСУ забрали у військ Росії нову броньовану вантажівку Торнадо-У

23 вересня 2022, 12:02

У кабіні вантажівки є вентиляція, опалення та кондиціонер.

Торнадо-У вантажівка
Бійці ЗСУ отримали від окупантів практично нову броньовану вантажівку Торнадо-У / Скріншот відео СтратКом ЗСУ

Сили оборони України на полях боїв з військами Росії захопили новий трофей - броньовану вантажівку росіян Урал моделі Торнадо-У. Машина практично нова. Вона оснащена механізмом додаткового захисту.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, українським військовим на одній з ділянок бойових зіткнень з російськими окупантами вдалося отримати новий трофей. Йдеться про броньований вантажний автомобіль Урал моделі Торнадо-У.

Кабіна вантажівки Торнадо-У
Кабіна вантажівки Торнадо-У / Скріншот відео СтратКом ВСУ

На вантажівці встановлена тримісна кабіна. Машина оснащена комплексом додаткового захисту. Там є вентиляція, опалення та кондиціонер.

"Торнадо-У – це російський вантажний автомобіль Урал-63704-0010. На ньому встановлена тримісна кабіна, що передбачає комплекс додаткового захисту. У кабіні вантажівки є вентиляція, опалення та кондиціонер", - зазначено в повідомленні.

Українські військові підкреслили, що вантажівка практично нова, Крісла в салоні покриті поліетиленом.

Війна Росії проти України

Радник Офісу президента Олексій Арестович днями зробив заяву про те, що армія України може оточити війська РФ в Лимані Донецької області. Українські війська продовжують рухатися в даному напрямку. Якщо вдасться звільнити Лиман, ЗСУ відкриють для себе дорогу до Сватового Луганської області.

Арестович вважає, що Росія може посилити свої позиції в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Туди, ймовірно, направлять мобілізованих росіян. Окупанти можуть перейти до контрнаступальних дій – не виключений контрудар на Харківському напрямку.

У ніч на 23 вересня війська Росії намагалися перекинути свою техніку Каховським мостом на Херсонщині. Плани росіян провалилися. Українські військові завдали вогневого удару, в результаті якого пересування колони було зупинено.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:47

"Території України потребують негайного звільнення": у Зеленського відповіли на псевдореферендуми

12:29

"Залишитеся без рук і ніг": у РФ бунтують проти мобілізації та посилання на війнуВідео

12:21

РосЗМІ опублікували позицію Ані Лорак щодо війни Росії в Україні

12:18

Кинути оком на оковиту: що буде, якщо пити горілку щодняВідео

12:02

Будуть ніжніші пуху: 4 дієві способи, як зробити махрові рушники м’якими

Реклама
12:02

Бійці ЗСУ забрали у військ Росії нову броньовану вантажівку Торнадо-УВідео

11:56

"Люта" зима з аномалією: синоптики здивували прогнозом до весни-2023Відео

11:35

Не хоче бути переможеним: Ейдман пояснив, чому Путін вирішив провести "референдуми"Відео

11:18

Обстріл гламурної Москви з ракет HIMARS вилікує росіянПогляд

11:13

"Голосування" біля смітників: РФ влаштувала фарс з "референдумом" на захоплених територіяхВідео

11:06

Росія за місяць може мобілізувати 100 тисяч осіб – полковник ЗСУВідео

10:44

"Гребуть навіть 15-річних пацанів": як відбувається "мобілізація" на окупованій ЛуганщиніВідео

10:18

Данілов про мільйонну мобілізацію у РФ: "Будемо перемелювати цю орду"Відео

10:00

Росія програє цю війну остаточно, а Путін піде протягом року – Ігор Ейдман

09:48

У який колір пофарбувати волосся: як підібрати ідеальний відтінок за кольором очей

09:46

Армія України штурмує Лиман на Донбасі, війська РФ намагаються утримати позиції – розвідка БританіїВідео

09:44

ЗСУ поранили російського генерал-майора Цокова біля СватовогоВідео

09:31

Перенесення війни на територію РФ: Фейгін розкрив несподіваний сценарійВідео

09:12

Путін спеціально оголосив про мобілізацію в день обміну Медведчука на захисників Маріуполя - ISWВідео

09:00

Податки для біженців: чому доведеться заплатити і в Європі, і вдома

Реклама
08:59

Навіщо додавати оцет у пральну машину: допоможе назавжди забути про набридливу проблему

08:46

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2022: Овнам - гроші, Терезам - втрати, Водоліям - сваркаВідео

08:43

У Мелітополі прогримів вибух в перший день псевдореферендумуВідео

08:21

Росія може застосувати ядерну зброю проти України, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ – ГУРВідео

08:05

Мобілізація загострить низку проблем в армії РФ – ПентагонВідео

07:13

ЗСУ зупинили колону техніки РФ на Каховському мосту: росіяни намагалися пройти вночіВідео

06:32

Свавільний підхід Путіна до мобілізації наростить гнів по всій РФ – ISWВідео

06:26

Збирайся, рідний, ти поїдеш вмирати за ПутінаПогляд

04:10

Звільнення Херсона чи Луганська: Фейгін назвав події, які призведуть до розпаду РФВідео

03:30

Вріжуть заморозки: українців попередили про аномалію з "потопом"Відео

03:20

Найсмачніший вінегрет з секретним інгредієнтом: чудовий рецептВідео

02:42

"Про мобілізацію чула?": Волочкова вивела росіян з себе

02:15

Військовий експерт пояснив, чому путінська мобілізація підіграє Україні

01:40

"Помер, старенький був": Фейгін оцінив шанси Путіна залишитися живим, якщо він відійде від влади

01:03

Гороскоп на тиждень 26 вересня-2 жовтня: Ракам - вороги, Терезам - грошова удача, Рибам - виконання мріїВідео

00:51

Прикмети на 23 вересня: які 5 речей заборонено робити в день Петра і Павла, щоб удачу не злякатиВідео

00:31

Російська співачка Валерія раптом розгледіла війну і зробила несподівану заяву

00:09

"Путініст" Корчевников здався худим і виснаженим на фото

22 вересня, четвер
23:50

Кадиров відмовився проводити мобілізацію в Чечні за указом ПутінаВідео

23:26

"Зруйнував світовий порядок": Путіна взяли в облогу на Генасамблеї ООНВідео

Реклама
23:05

"Трапилася біда": на Херсонському напрямку будівлю з "кадирівцями" розгромили ракети - АрестовичВідео

22:58

Дружина втікача і зрадника Мураєва влаштувала пробку у Відні

22:46

"Поясню росіянам, що відбувається": Зеленський попередив про наслідки на війні в УкраїніВідео

22:26

"Вас порвуть на шматки": Білорус Танкович звернувся до росіянВідео

22:20

Як повернути посуді первозданний блиск: хитрощі від досвідчених господинь

22:20

Російські "пропагандони" знову потрапили пальцем в небоПогляд

22:11

Лавров приголомшив заявою на Радбезі ООН і образив Зеленського: Кулеба йому різко відповівВідео

22:10

Думали, що везуть на судилище: полонені командири до останнього не знали про звільнення-БудановВідео

21:55

Сергій Стерненко. Росіяни не бажають мобілізації, а Соловйов шокований обміном полоненихВідеоблоги

21:53

Спека вдарить у жовтні: синоптик попередив про "аномальну" погодуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти