Бійці ЗСУ забрали у військ Росії нову броньовану вантажівку Торнадо-У

Бійці ЗСУ отримали від окупантів практично нову броньовану вантажівку Торнадо-У / Скріншот відео СтратКом ЗСУ

Сили оборони України на полях боїв з військами Росії захопили новий трофей - броньовану вантажівку росіян Урал моделі Торнадо-У. Машина практично нова. Вона оснащена механізмом додаткового захисту.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, українським військовим на одній з ділянок бойових зіткнень з російськими окупантами вдалося отримати новий трофей. Йдеться про броньований вантажний автомобіль Урал моделі Торнадо-У.

Кабіна вантажівки Торнадо-У / Скріншот відео СтратКом ВСУ

На вантажівці встановлена тримісна кабіна. Машина оснащена комплексом додаткового захисту. Там є вентиляція, опалення та кондиціонер.

"Торнадо-У – це російський вантажний автомобіль Урал-63704-0010. На ньому встановлена тримісна кабіна, що передбачає комплекс додаткового захисту. У кабіні вантажівки є вентиляція, опалення та кондиціонер", - зазначено в повідомленні.

Українські військові підкреслили, що вантажівка практично нова, Крісла в салоні покриті поліетиленом.

Війна Росії проти України

Радник Офісу президента Олексій Арестович днями зробив заяву про те, що армія України може оточити війська РФ в Лимані Донецької області. Українські війська продовжують рухатися в даному напрямку. Якщо вдасться звільнити Лиман, ЗСУ відкриють для себе дорогу до Сватового Луганської області.

Арестович вважає, що Росія може посилити свої позиції в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Туди, ймовірно, направлять мобілізованих росіян. Окупанти можуть перейти до контрнаступальних дій – не виключений контрудар на Харківському напрямку.

У ніч на 23 вересня війська Росії намагалися перекинути свою техніку Каховським мостом на Херсонщині. Плани росіян провалилися. Українські військові завдали вогневого удару, в результаті якого пересування колони було зупинено.

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