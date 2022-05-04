Гори техніки і десятки "двохсотих" окупантів: ЗСУ "дали жару" на півдні України

ЗСУ "дали жару" на півдні України / УНІАН

На півдні України ЗСУ протягом доби знищили близько півсотні ворогів. Російські окупанти втратили і безпілотники, і зенітно-ракетні комплекси і навіть склади.

Наші мобільні протитанкові групи забезпечили контроль на території 4 населених пунктів біля адмінкордону Миколаївщини та Херсонщини, повідомили в ОК "Південь".

Загальні втрати ворога за добу склали:

47 рашистів і 15 одиниць техніки;

2 безпілотника-розвідника;

радіолокаційну станцію і дизель-генератор;

2 зенітно-ракетних комплекси;

8 одиниць автомобільної техніки.

"Також знищили 7 складів, колону противника з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами", - повідомили військові.

Раніше ми повідомляли, що українські військові відновили контроль над чотирма населеними пунктами на Миколаївщині та Херсонщині.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ припинили спробу прориву окупантів на Донбасі. Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади відбили атаку і знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП російських військ, маркованих відмітками "О".

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