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Гори техніки і десятки "двохсотих" окупантів: ЗСУ "дали жару" на півдні України

4 травня 2022, 09:56

Наші захисники продовжують знищувати ворогів.

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ЗСУ "дали жару" на півдні України / УНІАН

На півдні України ЗСУ протягом доби знищили близько півсотні ворогів. Російські окупанти втратили і безпілотники, і зенітно-ракетні комплекси і навіть склади.

Наші мобільні протитанкові групи забезпечили контроль на території 4 населених пунктів біля адмінкордону Миколаївщини та Херсонщини, повідомили в ОК "Південь".

Загальні втрати ворога за добу склали:

  • 47 рашистів і 15 одиниць техніки;
  • 2 безпілотника-розвідника;
  • радіолокаційну станцію і дизель-генератор;
  • 2 зенітно-ракетних комплекси;
  • 8 одиниць автомобільної техніки.

"Також знищили 7 складів, колону противника з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами", - повідомили військові.

Раніше ми повідомляли, що українські військові відновили контроль над чотирма населеними пунктами на Миколаївщині та Херсонщині.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ припинили спробу прориву окупантів на Донбасі. Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади відбили атаку і знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП російських військ, маркованих відмітками "О".

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