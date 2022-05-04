Гори техніки і десятки "двохсотих" окупантів: ЗСУ "дали жару" на півдні України

Наші захисники продовжують знищувати ворогів.
На півдні України ЗСУ протягом доби знищили близько півсотні ворогів. Російські окупанти втратили і безпілотники, і зенітно-ракетні комплекси і навіть склади.
Наші мобільні протитанкові групи забезпечили контроль на території 4 населених пунктів біля адмінкордону Миколаївщини та Херсонщини, повідомили в ОК "Південь".
Загальні втрати ворога за добу склали:
- 47 рашистів і 15 одиниць техніки;
- 2 безпілотника-розвідника;
- радіолокаційну станцію і дизель-генератор;
- 2 зенітно-ракетних комплекси;
- 8 одиниць автомобільної техніки.
"Також знищили 7 складів, колону противника з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами", - повідомили військові.
Раніше ми повідомляли, що українські військові відновили контроль над чотирма населеними пунктами на Миколаївщині та Херсонщині.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ припинили спробу прориву окупантів на Донбасі. Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади відбили атаку і знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП російських військ, маркованих відмітками "О".
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