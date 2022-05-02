Зламали плани орків: ЗСУ знищили багато техніки РФ, яка готувалася йти у наступ на Харківщині

ЗСУ знищили багато техніки РФ, яка готувалася йти у наступ на Харківщині/ Telegram Roman Donik, Reuters

Українські військові "підсмажили" багато російської бронетехніки у селі Сулигівка під Ізюмом на Харківщині. Ворожу техніку якраз стягнули в одне місце, щоб далі задіяти її у черговій хвилі наступу на Україну.

ЗСУ зламали плани рашистів і перетворили їхню важку техніку на металолом. Про це повідомив волонтер Роман Донік.

Також він оприлюднив фото, на якому видно скупчення російських сил в одному місці у згаданому селі. А на наступних відео, які також опублікував волонтер, російська техніка уже активно палає, вражена з повітря українськими військовими.

"Окупанти проводили зосередження важкої техніки в селі Сулигівка під Ізюмом перед черговою хвилею наступу. На першому фото. Ну а далі на відео робота "ОУВ Слобода" та наслідки", – підписав волонтер опубліковані фото і відео.

Окупанти скупчили техніку в селі Сулигівка на Харківщині - там її знищили ЗСУ/ Telegram Roman Donik

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області ЗСУ "відправили на концерт Кобзона" групу сибірського спецназу. Також захисники України "підсмажили" ворожу бронетехніку – від неї залишилися лише згорані залишки.

Нагадаємо, українські військові раніше також розбили штурмовий загін "вагнерівців". Штурмовий загін "Барс-7" зі складу приватної військової компанії Вагнер атакував українські позиції на Луганщині, але був розбитий захисниками України.

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