'Підбили, красунчики': Сили спецоперацій ЗСУ збили два штурмовики Су-25 РФ

8 полк ССО демілітаризував відразу 2 ворожих "сушки".
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України збили два російських літака Су-25.
Про це повідомив в Facebook Павло Кащук. Він також опублікував відео успішних дій бійців ЗСУ
"Джекпот! Щойно 8 полк ССО демілітаризував відразу 2 ворожих війська. Район поки не уточнюємо наступ триває", - написав він.
Нагадаємо, на східному напрямку бійцями Збройних сил України був знищений черговий вертоліт окупантів Ка-52.
Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.
Раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".
Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.
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Автор: Олексій Тесля