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"Підбили, красунчики": Сили спецоперацій ЗСУ збили два штурмовики Су-25 РФ

24 вересня 2022, 16:59

8 полк ССО демілітаризував відразу 2 ворожих "сушки".

літак
літак / скріншот / 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України збили два російських літака Су-25.

Про це повідомив в Facebook Павло Кащук. Він також опублікував відео успішних дій бійців ЗСУ

"Джекпот! Щойно 8 полк ССО демілітаризував відразу 2 ворожих війська. Район поки не уточнюємо наступ триває", - написав він.

'Підбили, красунчики': Сили спецоперацій ЗСУ збили два штурмовики Су-25 РФ
/ Скріншот

Нагадаємо, на східному напрямку бійцями Збройних сил України був знищений черговий вертоліт окупантів Ка-52.

Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.

Раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".

Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

Читайте ще:

Су-25 російський літак війна Росії та України
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