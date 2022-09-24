'Підбили, красунчики': Сили спецоперацій ЗСУ збили два штурмовики Су-25 РФ

літак / скріншот / 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України збили два російських літака Су-25.

Про це повідомив в Facebook Павло Кащук. Він також опублікував відео успішних дій бійців ЗСУ

"Джекпот! Щойно 8 полк ССО демілітаризував відразу 2 ворожих війська. Район поки не уточнюємо наступ триває", - написав він.

/ Скріншот

Нагадаємо, на східному напрямку бійцями Збройних сил України був знищений черговий вертоліт окупантів Ка-52.

Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.

Раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".

Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

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