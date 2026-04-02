У Криму в авіакатастрофі ліквідовано топгенерала РФ - що відомо

У тимчасово окупованому Криму розбився російський Ан-26 із генерал-лейтенантом Отрощенком та 28 іншими людьми на борту, усі вони загинули.

На російському Ан-26, що розбився 31 березня у тимчасово окупованому Криму, перебував генерал-лейтенант Олександр Іванович Отрощенко. Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

"Він був чинним командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту. Його супроводжували 6 офіцерів штабу Північного флоту", - вказав він.

За даними росЗМІ, всі, хто знаходився на борту, загинули. Літак перевозив 29 осіб – 23 пасажирів та 6 членів екіпажу.

Яка причина падіння літака - думка експерта Поспішне повідомлення російського Міноборони про катастрофу Ан–26 у Криму наштовхує на думку, що відомство могло намагатися приховати неприємний факт, наприклад "дружній вогонь". Про це заявив на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український підполковник запасу в коментарі "Крим.Реалії". Експерт зазначив, що літак перебував на надто низькій висоті далеко від аеродромів, адже від Куйбишевого до "Качі" – 29 км, до "Бельбека" – 24 км, а гори, в які врізався літак, піднімалися до 500 м. За його словами, екіпаж не міг не помітити перешкоди вдень при хорошій видимості. Він не виключає, що причиною катастрофи міг стати "дружній вогонь", який Міноборони намагається приховати, але також допускає технічну несправність, як стверджує російський Слідком. "Френдлі фаєр" (англ. friendly fire - дружній вогонь, – ред.) на війні трапляється. Але стається це зазвичай неподалік лінії фронту, а не в глибокому тилу. Якщо таке дійсно сталося, то підготовка військовослужбовців російської ППО явно недостатня". Крім того, експерт не відкидає можливості удару українського спецназу або місцевих партизанів із ПЗРК, оскільки маршрути польотів військово-транспортних літаків із Росії до Криму добре відомі і часто проходять над одними й тими самими районами, особливо в зоні зниження до аеродрому

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали успішного удару по аеродрому "Кіровське" на тимчасово окупованій території Криму. Про подробиці та наслідки атаки повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Раніше, в ніч на 25 лютого, підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій вразили позиції російської протиповітряної оборони в Криму, знищивши зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" і зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1".

Крім того, 16 лютого бійці спецпідрозділу ГУР повідомили, що протягом тижня уразили російський десантний катер і елементи системи ППО окупантів у Криму.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

