'Бояться говорити відкрито': Зеленський відповів на пропозиції про обмін територій на мир

Президент заявив, що він відкритий для мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні".

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Володимир Зеленський висловився про пропозицію обміняти території на мир / Колаж: Главред, фото: ОП, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що мир в Україні можливий лыше виключно на основі міжнародного права та без будь-якої торгівлі суверенітетом або торгівлі територіями.

Як пише The Financial Times, за словами Зеленського, він відкритий для мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні" та не спрямовані на підрив підтримки його власних.

"Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиція від Китаю, ми не проти... Але, хлопці, будь ласка, не розділяйте нас", - сказав він.

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Зеленський також відреагував на пропозицію обміну територій на мир. Він підкреслив, що партнери ніколи про це не просили відкрито. За його словами, вони бояться.

"Люди ніколи нам цього не говорили. Люди бояться сказати мені", - сказав він, закликаючи цих посадовців відкрито говорити.

За словами президента, тим, хто вважає це раціональним, варто "викласти це на стіл, відкрито".

"Не через якусь третю сторону. Поговоріть із нами", - зазначив Зеленський.

Мирні переговори з Росією та план перемоги - останні новини:

У вересні президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку до переговорів із Росією. За його словами, Україна готова говорити з представниками Москви, однак лише на підставі пунктів свого плану перемоги.

16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України.

План перемоги складається з п'яти пунктів, включно з геополітичними, військовими, економічними та безпековими аспектами. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий - на повоєнний час.

Детальніше читайте в матеріалі: Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить.

Пункти плану перемоги / Інфографіка: Главред ​

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в певний момент Київ зможе піти на переговори з агресором Москвою на умовах сили. За його словами, стратегія Альянсу полягає у військовій допомозі Україні.

У вересні лідер парламентської фракції Соціал-демократична партія Німеччини Рольф Мютценіх, головою якої є канцлер Олаф Шольц, запропонував ініціювати створення контактної групи для перемовин між Україною та Росією.

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