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Байден їде в Берлін: чому США та РФ фактично заявили про переговори - Клочок

Даяна Швець
16 жовтня 2024, 15:33
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Байден, ймовірно просуватиме трек налагодження мирних ініціатив, тобто примирення із Росією і Китаєм.
Байден, Клочок, Путин
Клочок прокоментував візит Байдена в Берлін / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Президент США Джо Байден таки вирішив здійснити візит до Німеччини, який він відклав минулого тижня через ураган "Мілтон". Там, за даними ЗМ І, він має зустрінтися в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

В інтервʼю Главреду керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок пояснив, для чого йому потрібен цей візит наприкінці його президентської каденції.

Перш за все, на думку експерта, багато питань, які стосувалися проведення Рамштайну, були закриті під час візиту Зеленського до Європи минулого тижня якраз через те, що Байден ініціював, а потім відклав це засідання. Це може вказувати на певну політичну гру Байдена, а саме на демонстрацію ним можливостей, спроможності і впливу на процес.

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"Якщо раніше, зокрема впродовж останнього періоду спроможності Білого дому Джозефа Байдена впливати на геополітику піддавали сумніву, то зараз Байден демонструє протилежне. І в такий спосіб він посилає певний сигнал до Росії, який вилився у заяву Білого дому про готовність до переговорів щодо зменшення ядерної загрози із Росією, Китаю та Північною Кореєю. У відповідь на неї речник Путіна Пєсков відповів: Кремль готовий говорити, але не лише про зменшення загроз ядерної зброї, а й про інші, дотичні загрози", - каже експерт.

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Як пояснює Валерій Клочок, це стосується і ситуації на Корейському півострові, у Східній Азії та війни в Україні.

"Це питання номер один (тому що довкола цього багато всього обертається), і я не виключаю, що Джозеф Байден їде саме для цього – щоб переговорити зі своїми колегами віч-на-віч. Думаю, що у Німеччині може бути і Стармер, і Макрон, оскільки ця зустріч планувалася в форматі чотирьох", - каже спікер.

Зрештою, як переконаний Клочок, Байден упродовж візиту може провести переговорити зі своїм ключовим союзником, Німеччиною, стосовно можливих подальших кроків.

"Але говорити про те, що під час цієї зустрічі будуть досягнуті якісь рішення конкретно для України поки що не доводиться – я не бачу таких перспектив. Щось, звісно, можуть ухвалити під час засідання очільників оборонних відомств країн НАТО, яке буде проходити 17 та 18 жовтня в Брюсселі. Тут якраз співпадають дати: 17-го Байден один день у Німеччині, а в другий день, 18-го фактично відбудеться саміт НАТО на рівні міністрів оборони, і може бути ухвалено певне рішення, за погодження з усіма учасниками Альянсу, Байденом, що стосується і підтримки України. Однак жодного конкретного і більш глобального рішення від Байдена, як на мене, очікувати не варто", - вважає експерт.

Байден їде в Берлін: чому США та РФ фактично заявили про переговори - Клочок
НАТО і вісь зла / Инфографика: Главред

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" пояснює, що Джо Байден прекрасно розуміє, що за час, який залишився йому на посаді президента, він не зможе переломити ситуацію в світі.

А от, що стосується зменшення ескалації, то, на думку Клочка, Байден, ймовірно просуватиме трек налагодження мирних ініціатив, тобто примирення із Росією і Китаєм.

"Адже зараз шанси Камали Гарріс виграти вибори стають все меншими. Як би парадоксально це не звучало, але помічники Байдена у цій кампанії не порозумілися зі штабом Камали Гарріс – між ними існують певні розбіжності, і це суттєво шкодить Гарріс набирати обертів. У той же час Трамп зі своїм популізмом розповідає: я припиню всі війни, все буде добре, один я так можу. І більшість американців, близько 60%, вірять у цьому питанні саме Трампу. Тому я не виключаю, що Байден буде намагатися просувати мирний трек у світі, щоб потім передати цю естафету або Камалі Гарріс, або Трампу, адже обидва кандидати будуть намагатися зменшити ескалацію у світі", - каже Клочок.

Вже ні для кого не секрет, що більшість членів Альянсу сьогодні не готові до прямого військового протистояння із Китаєм, Росією. Ба більше, деякі навіть кажуть, що Україна буде отримувати менше зброї, і виготовлятиме її сама – мовляв, гроші дамо, а ви працюйте.

"Тобто потужності не справляються, а щоб запустити все, потрібен час. Я не виключаю, що Байден і виношує таку ідею, щоб сісти, переговорити, налаштувати своїх союзників. І, до речі, прихильників він знайде. Наприклад, Шольц буде таким прихильником номер один. Та й Пєсков теж невипадково підтвердив, що у РФ готові поговорити телефоном із Шольцем", - каже Клочок.

В результаті, як підсумовує голова Благодійного фонду "Нова дорога", Байден та Путін фактично заявили про переговори.

Рішення НАТО щодо України - що відомо

Раніше експерт Валерій Клочок розповів, що принесе Україні візит Байдена до Німеччини. Байден зустрінеться з трьома європейськими лідерами у Німеччині.

Також стало відомо, що в НАТО готуються кардинальні рішення. Як пояснив Клочок, функції "Рамштайна" поступово перебере на себе структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки (NSATU).

Окрім цього, у НАТО зробили заяву про перемовини Зеленського і Путіна. Як зазначив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, Північноатлантичний альянс не дозволить Володимиру Путіну добитися своїх "цілей" в Україні.

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