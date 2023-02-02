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"Вони по іншому не вміють": Жданов розповів про тактику Росії і коли настане пік боїв на Донбасі

2 лютого 2023, 07:41
Російські окупанти вже намагаються захоплювати невеликі ділянки території, щоб просуватися вперед, каже Олег Жданов.
Жданов, ВСУ
Жданов, ВСУ / Колаж Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Пік наступальної операції ворога і важких боїв за Донбас може статися в березні 2023 року, коли Росія перекине туди свої основні сили і підтягне техніку і озброєння.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН зазначив, що Російська Федерація вже почала наступ, але відбувається він поступово.

"Це повторюється те ж саме, що було в квітні минулого року, коли ми очікували початку епічної битви за Донбас. Ось її другий етап починається зараз. Вони вже почали наступальну операцію, вони намагаються максимально тиснути, постійно намагаються наростити зусилля в наступі і будуть далі нарощувати. Просто за прогнозами, пік цих зусиль в наступі може відбутися в березні, не раніше, коли вони перекинуть і підтягнуть основні сили і особливо підтягнуть техніку і озброєння", – зазначив експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

За словами Жданова, ворог намагається захоплювати невеликі ділянки території, щоб просуватися вперед.

"Що вони роблять зараз і як можна пояснити такі їхні дії. Так вони по іншому не вміють. Вони вдалися до своєї тактики, яку застосовують з першого дня. Вони намагаються робити оточення, так звані кліщі, тільки в маленьких масштабах, і таким чином "відкушують" по шматочку території, намагаючись просуватися вперед. По-іншому у них не виходить і по-іншому вони не вміють", – додав він.

Водночас експерт зазначив, що зараз виникає загроза оточення українських військ у Бахмуті Донецької області.

"Якщо вони матимуть успіх у своєму прориві там трохи південніше Бахмута, то ми будемо змушені відходити, щоб не потрапити в оточення. І тут немає різниці, куди далі вони вийдуть, вони будуть знову шукати слабке місце в нашій обороні, проривати її і намагатися знову оточити якусь невелику ділянку. І так потроху, такими півколами вони будуть змушувати нас відходити. Це така тактика дії Російської Федерації", - підкреслив Жданов.

Ситуація під Бахмутом

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що незважаючи на втрати, ворог зберігає високу інтенсивність атак під Бахмутом на Донеччині. На Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках у Донецькій області відбуваються постійні штурми російських окупантів.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Фірсов розповів, що російські окупаційні війська попри шалену кількість загиблих продовжують йти в наступ на Бахмутському напрямку. Загарбники йдуть в атаку по горах своїх трупів.

В той же час українські військові розповіли про загострення під Бахмутом. Окупаційні війська підтягнули додаткові резерви до міста. Окрім загонів "Вагнера" на штурм міста загарбники кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків та мотострілецької бригади. У зв'язку з цим навколо міста різко збільшилася кількість піхотних зіткнень.

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Автор: Сергій Кущ
Бахмут Олег Жданов війна Росії та України
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