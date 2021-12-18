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Польща змінила правила в'їзду для українців

18 грудня 2021, 13:32

Щоб потрапити в країну, деяким громадянам потрібен тільки паспорт вакцинації.

кордон Митниця
В'їхати до Польщі стало простіше / GettyImages

Польща змінила правила в'їзду для українців. Зокрема, в країні розширили список осіб, яким для перетину кордону потрібен тільки паспорт вакцинації.

Відповідне рішення ухвалила Рада міністрів країни в п'ятницю, 17 грудня.

Як повідомила Державна прикордонна служба України на своїй сторінці в Facebook, до категорії осіб, яким для в'їзду на її територію не потрібно негативний результат тестування відносяться:

  • діти до 5 років;
  • особи, які складають випускні іспити в школах, ліцеях та вищих навчальних закладах;
  • особи, які складають іспити, що підтверджують кваліфікацію професії, проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;громадяни, які перетинають кордон в рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряного або морського судна, обслуговуючий персонал поїздів, особи, що працюють в медичних установах).

Раніше повідомлялося, що український заробітчани в Польщі не можуть потрапити до лікарні. А якщо і потрапляють в медустанову, то лікування обходиться втридорога.

Також раніше сейм Польщі прийняв зміни до Закону про іноземців. Таким чином процедура легалізації трудових мігрантів істотно спрощується.

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