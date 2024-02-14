"Більшість моряків загинули": у ГУР підтвердили знищення судна "Цезар Куніков"

Україна знищила 14 лютого 2024 року БДК "Цезар Куніков" російського флоту. Це підтвердив офіцер спікер ГУР Міноборони Андрій Юсов.

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Сам "Цезар Куніков", сказав речник ГУР Андрій Юсов, затонув і не підлягає ремонту / колаж Главред, фото УНІАН і Mil

Україна потопила великий десантний корабель "Цезар Куніков" російських окупантів - і при цьому більшість членів екіпажу загинули. Про це заявив речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "24 каналу".

Сам корабель, сказав він, затонув і не підлягає ремонту.

"Більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинула. За інформацією ГУР, на борту корабля був вантаж із боєкомплектом. Корабель затонув і не підлягає відновленню",- сказав офіцер.

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Також Юсов додав, що наразі Україна не володіє інформацією про точну кількість загарбників, які загинули внаслідок удару по ВДК "Цезар Куніков".

Україна розтрощила БДК "Цезар Куніков"

Вранці, 14 лютого, у Криму прогриміли вибухи. Жителі Ялти, Місхора та Алупки заявили про спалахи і звуки вибухів. З'явилася інформація про удар по БДК російських окупантів. У район події вирушили вертольоти.

Пізніше Українська правда повідомила, що бійці ГУР розтрощили БДК РФ Цезар Куніков у Криму. У Міністерстві оборони Росії цього повідомлення не підтверджували, але й не спростовували.

У Генеральному штабі ЗСУ офіційно підтвердили: Україна знищила російський корабель Цезар Куніков у Криму. Розтрощення ворожого військового судна - спільна операція військових і бійців ГУР.

Природно, що кремлівський глашатай і прес-секретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати розтрощення силами оборони України "Цезаря Кунікова". Мовляв, про це потрібно питати в міністерства оборони окупантів.

До слова, майже два роки тому українські війська вже завдавали удару по "Кунікову". Тоді, наприкінці березня 2022 року, ЗСУ вдарили по бухті в тимчасово окупованому Бердянську. На місці було знищено великий десантний корабель "Саратов". А два інші великі десантні кораблі - "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" - зазнали пошкоджень.

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