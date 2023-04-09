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Понад місяць вважався зниклим безвісти: на війні загинув захисник України з Вінниччини

Анна Ярославська
9 квітня 2023, 13:58 оновлено 9 квітня, 14:04
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Старший сержант Василь Подолян прийняв свій останній бій 24 лютого під Вугледаром. Він захищав Україну в лавах мотопіхотного батальйону "Сармат".
Василь Подолян
Василь Подолян вважався зниклим безвісти / Фото facebook.com/teplykrada, УНІАН

У боях з російськими окупантами загинув 46-річний уродженець Вінницької області Василь Подолян. З 24 лютого захисник України вважався зниклим безвісти, тому рідні сподівалися на те, що він у полоні, але живий.

8 квітня стало відомо, що Подолян загинув під Вугледаром у першу річницю повномасштабного вторгнення РФ.

"Знову страшна звістка з фронту. В нашу громаду прийшло повідомлення, що загинув житель смт Теплик - Подолян Василь Вікторович, 11 січня 1977 року народження. З 24 лютого 2023 року Василь вважався зниклим безвісти. Всі жили надією, що можливо в полоні, але живий ... Так, на жаль, підтвердилося найгірше", – повідомили у Теплицькій селищній раді.

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Старший сержант Василь Подолян прийняв свій останній бій 24 лютого під Вугледаром. Він захищав Україну в лавах 1 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 2 мотопіхотної роти 21 мотопіхотного батальйону "Сармат" (входить до складу 56 мотопіхотної бригади).

Василь Подолян
Василь Подолян загинув під Вугледаром / Фото facebook.com/teplykrada

У чоловіка була чудова сім'я і власна справа, він займався ремонтом автомобілів. Коли країна-окупант і агресор Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Василь залишив все і став на захист рідної землі.

У воїна залишилися дружина, син і дочка, а також батьки, брат і сестра.

"Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїна, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Помстою ворогові стане наша перемога, про яку так мріяв і заради якої воював Василь Вікторович. Герої не вмирають, вони завжди будуть жити в наших серцях і захищатимуть рідну землю з небес", – зазначили на малій батьківщині воїна.

Як повідомляв Главред, в боях з російськими загарбниками 7 квітня загинув історик, реконструктор і коваль Ігор Ригель. Захисник був родом з Львівщини. На фронт вирушив добровольцем після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.

Крім того, на Донбасі загинув відомий український художник Антон Дербілов з позивним "Патрік". Воїна не стало в результаті мінометних обстрілів 6 квітня.

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