Сиротами залишилися 8 дітей: на фронті загинув захисник України із Закарпаття

44-річний Іван Богдан понад рік тому поховав дружину. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ обороняв рідну землю.

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Іван Богдан став на захист України з перших днів вторгнення / Фото mukachevo.net, PMG.ua

На війні в Україні загинув 44-річний батько вісьмох дітей Іван Богдан. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ обороняв рідну землю. Захисника провели в останню путь 3 квітня на Закарпатті.

Про загибель захисника 29 березня повідомили на офіційному сайті Полянської громади. Зазначалося, що Іван Богдан загинув у запеклому бою з окупантами.

Попрощатися із захисником у Свято-Михайлівському православному храмі прийшли сотні жителів села Родниківка Полянської громади Мукачівського району, рідні, друзі та побратими, повідомляє mukachevo.net. Останній шлях воїна односельці встелили квітами.

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Як розповів настоятель храму протоієрей Володимир Воронич, Герой був батьком вісьмох дітей та понад рік тому поховав дружину.

Церемонія прощання із захисником України / Фото mukachevo.net

На Закарпатті попрощалися з Іваном Богданом / Фото mukachevo.net

Іван Богдан народився 9 листопада 1978 року, жив у Родниківці.

Як повідомляв Главред, у кривавій боротьбі за свободу і незалежність України загинув талановитий музикант, диригент і артист оркестру Костянтин Старовицький, якому було всього 40 років. Смерть знайшла захисника на Краматорському напрямку.

Також у бою з російськими окупантами загинув херсонець Андрій Мехряков з позивним "Мех". До повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ він був діджеєм в одному з херсонських клубів і виступав під творчим псевдонімом Dj Apache.

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