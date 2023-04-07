У бою загинув український художник, скульптор і музикант: окупанти відібрали батька у трьох дітей

З перших днів війни Антон Дербілов намагався потрапити до лав ЗСУ.

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Загиблий Герой / facebook.com/5brigadeNGU

На Донбасі загинув відомий український художник Антон Дербілов з позивним "Патрік".

Воїна не стало в результаті мінометних обстрілів 6 квітня, повідомили на сторінці 5 Слобожанської бригади НГУ, де з лютого 2022 року служив Дербілов.

Захисник загинув у бою за місто Кремінна Луганської області внаслідок мінометних обстрілів. Герой отримав поранення несумісні з життям і помер на полі бою зі зброєю в руках.

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З перших днів війни Дербілов намагався потрапити до лав ЗСУ, а вже 26 лютого він вступив до 5-ї Слобожанської бригади НГУ. Герой у складі свого підрозділу брав участь у Харківському контрнаступі. До повномасштабної війни Дербілов був людиною творчості, який створював скульптури, грав на укулеле, танцював фламенко.

За життя солдат був відзначений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" і за "Доблесну службу". Антон Дербілов загинув у віці 43 років, без батька залишилося троє дітей.

Як повідомляв Главред, у кривавій боротьбі за свободу і незалежність України загинув талановитий музикант, диригент і артист оркестру Костянтин Старовицький, якому було всього 40 років. Смерть знайшла захисника на Краматорському напрямку.

Також у бою з російськими окупантами загинув херсонець Андрій Мехряков з позивним "хутро". До повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ він був діджеєм в одному з херсонських клубів і виступав під творчим псевдонімом Dj Apache.

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