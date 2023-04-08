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"Був надзвичайно талановитим і дуже веселим": на війні загинув митець Ігор Ригель

Аліна Дембіцька
8 квітня 2023, 23:58 оновлено 9 квітня, 00:29
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У загиблого воїна залишилися батьки, сестра, багато друзів і людей, які захоплювалися його талантом.
'Був надзвичайно талановитим і дуже веселим': на війні загинув митець Ігор Ригель
На війні загинув митець Ігор Ригель / Facebook Ігоря Ригеля, Facebook Юрія Шептовського

У боях з російськими загарбниками 7 квітня загинув історик, реконструктор та коваль Ігор Ригель. Захисник був родом із Львівщини. На фронт вирушив добровольцем після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії.

Як повідомляє Зимноводська територіальна громада, 37-річний захисник був родом із села Холодновідка Львівської області. У загиблого воїна залишилися батьки, сестра, багато друзів і людей, які захоплювалися його талантом.

"Ігор Ригель добровольцем пішов на фронт. Він мужньо боровся за свою країну. Після отриманих поранень у російсько-українській війні 7 квітня життя воїна обірвалося. У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю захисника, який поліг за мирне небо над Україною. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, розділяємо їхній біль, поділяємо горе", - йдеться в повідомленні.

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Про загибель Ригеля повідомили і у Львівській національній академії мистецтв, де захисник здобув освіту.

"На фронті загинув Ігор Ригель, випускник кафедри художнього металу ЛНАМ. Художник, коваль, історик, реконструктор, воїн, герой… Назавжди в наших серцях! Співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Ігоря. Спочивай з Богом", - зазначено у дописі.

Там також показали, що творив Ригель у своїй кузні, опублікувавши світлини з його дипломною роботою: набором кованих меблів.

'Був надзвичайно талановитим і дуже веселим': на війні загинув митець Ігор Ригель
Робота митця / Львівська національна академія мистецтв

Близька подруга захисника Антоніна Белінська пригадує, що полеглий у бою воїн був надзвичайно талановитим і дуже веселим.

"Ти був мені дуже близьким другом, ми навіть жартували, що знайомі не одне життя, тому можемо вважати себе родичами... Я знала про тебе все, а ти про мене... Ти жив на високих обертах, на повні груди, ти надихав мене, читав мені лекції з історії і мистецтв, відкрив для мене багато художників і навчив правильно дивитися на них, навчив правильно малювати в перспективі... Вмів підтримати і підбадьорити цими своїми дурними жартами, які я досі не розумію, але це змушувало мене посміхатися", – написала вона.

Белінська також повідомила, що роботи Ригеля українці могли бачити у фільмах "Захар Беркут", "Сторожова Застава", "Козаки", "Брехлива історія" та багатьох інших.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

Більше новин про загиблих захисників:

війна в Україні війна Росії та України
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