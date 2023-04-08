У тяжких боях під Бахмутом загинули п'ять 'Вовків Да Вінчі'

У тяжких боях за свободу та незалежність України загинуло відразу п'ять захисників. Герої воювали у складі 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", яким до загибелі командував легендарний Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло.
"З болем повідомляємо, що під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку загинули наші побратими", - сповістили 8 квітня у батальйоні "Вовки Да Вінчі".
Як зазначається, серед загиблих Даниїл "Вікінг" Кондель, Назарій "Продюсер" Грибан, Олександр "Оборона" Оборонов, Валерій "Голема" Сенько, Іван "Мілан" Ротар.
Даниїла Конделя та Олександра Оборонова поховали 8 квітня в Києві на Лісовому кладовищі. З Назарієм Грибаном попрощалися 8 квітня в селі Софіївська Борщагівка на Київщині.
З Валерієм Сеньком попрощаються 9 квітня у Чернігові, а Івана Ротаря проведуть в останню путь 10 квітня в селі Костичани Чернівецької області.
Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.
Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.
Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.
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